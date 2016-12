Casa Sucar: para salvarla, la Municipalidad planea permutarla o expropiarla

PATRIMONIO

Alfaro ofrecerá a los propietarios de la casona una permuta por el inmueble municipal de Buenos Aires al 100. "Durante 12 años tuvimos un proceso de ‘qué me importa’ en el patrimonio cultural", disparó.

La Municipalidad capitalina apuesta todo para preservar la casa Sucar. El intendente Germán Alfaro anunció que ofrecerán a la empresa propietaria la permuta del predio de avenida Salta al 500 por el inmueble municipal ubicado en Buenos Aires primera cuadra (ex Dirección de Tránsito). Si ese proceso fracasa, el funcionario aseguró que están dispuestos a expropiar la casona.



"Si la otra parte no acepta, estamos dispuesto a hacer el proceso de expropiación. Se vendería el predio de Buenos Aires primera cuadra, a través de una licitación pública, y con esos recursos se compraría el predio", anunció en diálogo con "Los Primeros".



Alfaro remarcó que, actualmente, la Municipalidad no cuenta con los recursos para expropiar la casona construida en 1923 por la familia Barbieri. Por ello, cuestionó que el Gobierno de Juan Manzur haya decidido no expropiar el inmueble sin dar un motivo contundente.



"Los pueblos son su historia, su cultura. El patrimonio cultural hace mucho a la identidad de una ciudad. (…) Durante 12 años tuvimos un proceso de ‘qué me importa’ en el patrimonio cultural. No puede ser que los negocios inmobiliarios estén por encima del bien común", disparó, en alusión a la gestión del ex senador José Alperovich.



Consultado sobre el fin que se le daría a la casona, en caso de llegar a un acuerdo con la empresa Viluco SA o de expropiarla, Alfaro señaló que eso lo determinarán más adelante. "No hay que dejar que esa casa se deteriore más. Se puede hacer desde un museo o hasta el despacho del intendente. Es una casa importante. Estoy más preocupado en preservarla. Después veremos qué se hace.



Alfaro adelantó que hoy mantendrá una reunión con los concejales para brindarles detalles del plan para servar la casa de Salta 532, mientras que a las 10.30 brindará una conferencia de presenta en la sede del municipio.



En junio de este año, la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo solicitó al municipio que se expida sobre el pedido de autorización para demoler la casa que ya en 2012 habían interpuesto los propietarios. Días atrás, el tribunal pidió a la Municipalidad que cumpla la sentencia de la Sala (integrada por Ebe López Piossek, Sergio Gandur y José Ernesto Soraie), al tiempo que le aplicó a Alfaro una multa progresiva de $ 1.000 por día hábil desde el 07/07/2016 hasta que se cumpla lo exigido.



Ayer, durante la última sesión de la Legislatura, el oficialismo rechazó a debatir sobre tablas respecto a la preservación de la casa construida a principios de siglo XX. La cuestión derivó en una tensa discusión entre la radical Adela Estofán -autora de la iniciativa junto a colegas de la UCR- y Ramón Santiago Cano, jefe del bloque Tucumán Crece. “¡Lamento que me estén censurando!”, exclamó Estofán, quien aseguraba que no le habían permitido terminar su alocución. “¡Señora, usted ha hablado más de 10 minutos! No se la ha censurado. (Sólo) si reúne los (dos tercios de los) votos puede fundamentar”, refutó Cano, mientras otros legisladores trataban de calmarlo. Otra vez los abucheos sonaron en el salón, mientras Estofán y Cano -de trato usualmente gentil con sus pares- seguían cruzando reproches.