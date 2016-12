Cano: "cuesta encontrar qué obras públicas está financiando la Provincia con recursos propios"

POLÉMICA

El jefe del Plan Belgrano cuestionó al Gobierno provincial. Resaltó que las obras grandes que se dieron hasta ahora fueron gracias a la Nación.

El jefe del Plan Belgrano, José Cano, despidió el año cuestionando al gobierno provincial: aseguró que la administración de Juan Manzur no realizó ninguna obra pública de relevancia ni con recursos propios ni con los millones que recibió de la Nación.



“Si uno hace un repaso de este año de gestión, me cuesta encontrar qué obras públicas está financiando la Provincia con recursos propios. Yo no las veo. Aparte, la Nación le transfirió $1.100 millones, pero ellos demoraron 11 meses en arreglar el Canal Sur y lo hacen en plena época de lluvia”, manifestó el funcionario nacional durante una entrevista en el programa Los Primeros.



Cano también minimizó la participación del Gobierno provincial en ciertos logros políticos y económicos que se produjeron este año, como el ingreso del limón tucumano a Estados Unidos y la ampliación de la plataforma del aeropuerto.



“Lo veo a Manzur con un limón en la mano. Pero quiero recordar que el limón tucumano reingresa a Estados Unidos gracias a dos situaciones fundamentales: al sector privado, que hizo todas las inversiones en soledad, y al Gobierno nacional, que realizó las gestiones. Sería bueno que reconozcan eso”, manifestó. “La obra del aeropuerto costó $90 millones y la hizo la Nación. Si es tan importante, sería bueno que expliquen por qué no se hizo en 12 años”, agregó.



Desde hace tiempo se vienen produciendo cruces entre Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jado con Cano y Domingo Amaya, secretario de Vivienda de la Nación. De hecho, esta semana Jaldo dijo que hasta ahora no llegaron las obras públicas a Tucumán y culpó por esto a los tucumanos que integran el gabinete de Mauricio Macri.