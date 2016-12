Ocho de cada 10 empleados registrados retiran el sueldo de los bancos de una sola vez

CLIENTES ARGENTINOS

La desconfianza del sistema y el bajo uso de los medios digitales de pago son factores del bajo uso del servicio bancario, según un estudio del Banco Mundial.

Ocho de cada 10 empleados registrados que perciben sus haberes a través del sistema bancario no utilizan este servicio de manera efectiva, debido a que retiran la totalidad de sus sueldos apenas los tienen depositados en las cuentas personales. La desconfianza que tienen con el sistema y el bajo uso de los medios digitales de pago por parte de los comerciantes son las principales causas.



En la jerga, estos empleados son identificados con el término de “semibancarizados”, por su escasa formación financiera y por sus reparos hacia el sistema.



Una investigación realizada por el Banco Mundial (BM) dio cuenta del fenómeno, al precisar que el 12% de los empleados formales argentinos no realizó un solo depósito o extracción en el último año. Otro dato que reflejó el trabajo es que dos de cada 10 personas con cuentas bancarias las tienen sólo para cobrar subsidios, y el 76% de esos casos, tienen el hábito de extraer todos los fondos apenas cobraron.



Del total de los encuestados, el 44% reconoció tener tarjeta de débito, no obstante sólo el 25,4% hizo algún pago con ella el último año.



El número de individuos que abonaron, al menos una vez en el año, con tarjeta de crédito es aún menor, del orden del 23,9%.



El gerente comercial para Sudamérica de Softtek (empresa de desarrollo teconloógico), Emanuel Sánchez, advirtió que este bajo nivel de utilización de los beneficios que provee el sistema bancario responde a dos factores. Por un lado, según detalló, se explica por algo histórico y cultural en Argentina: la gran desconfianza que existe en el sistema bancario por parte de los consumidores. “El mejor ejemplo de ello fue el ‘corralito’, fenómeno que marcó un punto de inflexión para los argentinos”, dijo.



Según el especialista, por ello la gente cobra y al día 5 de cada mes retira toda la plata del banco.



A esta desconfianza se suma una "escasa educación financiera de los consumidores", que limita a los usuarios a utilizar como mecanismos de inversión la compra de dólares y en menor proporción los plazos fijos.



Por otro lado, la "semibancarización" es explicada por la baja utilización por parte de los comercios de los medios de pagos electrónicos."Gran parte de los comercios dicen que no aceptan medios de pagos digitales electrónicos porque no quieren blanquear el 100% de su venta, por una cuestión impositiva", advirtió el gerente.



Por estas razones, Sánchez consideró que los desafíos de la red son dos: alentar el consumo de pagos electrónicos por parte de las personas bancarizadas, e incentivar a los comercios para que acepten estos métodos de pago.



Un informe sobre inclusión financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que se conoció en octubre de este año, coincidió en este aspecto al señalar que es clave, en el caso de Argentina, ir hacia una mayor formalización de la economía, consignó la agencia Télam.



En 2015, la región latinoamericana triplicó la cantidad de transacciones, tanto con tarjetas de crédito como de débito, respecto de 2006.