Video: se incendió su casa y decidió reconstruirla con botellas

HISTORIA DE VIDA

Este tipo de construcción cuesta el 40% del valor de una construcción tradicional.

Los materiales que conforman una casa, por costosos que sean, no son tan valiosos como los elementos intangibles que la convierten en un hogar. Esta parece haber sido la enseñanza que un incendio dejó en la vida de Mirian Chaile. "Se te quema la vida", repite recordando el día en que su hogar se prendió fuego.



Chaile permaneció varios meses deprimida, sin posibilidades económicas para rehacer la edificación, hasta que Bruno Busnelli, un defensor de la permacultura y el cuidado del medio ambiente, se acercó a la familia con una propuesta insólita: construir una casa de botellas.



“Una casa realizada de esta manera cuesta el 40% de lo que cuesta una casa convencional”, calcula Busnelli. “Por otra parte, permite el trabajo comunitario, la concientización y compromiso con la ecología”, agrega.





Así comenzó este proyecto al que progresivamente fueron sumándose colegios, profesionales y vecinos. Se formó una red de personas vinculadas por el deseo de articular acciones solidarias. “El inmueble está reconstruido en un 70%”, cuenta Chaile. “Pero este año hemos detenido la obra para dedicarnos a otra de las actividades del grupo que es asistir a personas que fueron víctimas de incendios como nosotros”.



Chaile recorre las paredes levantadas con botellas, monitores de televisores viejos y gabinetes de computadoras. “Antes del incendio tenía de todo y no era feliz”, sentencia emocionada. “Hoy, rodeada de personas tan buenas y solidarias, me siento multimillonaria, me siento feliz”, concluye.