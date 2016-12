Tras el aumento, las empresas de medicina prepaga admiten que la gente tiene razón al quejarse

SISTEMA DE SALUD

El titular de la cámara de entidades de medicina privada reconoció el aumento de las cuotas.

Las empresas de medicina prepaga reconocieron el aumento de las cuotas y que la gente tiene razón al quejarse. Pero aclararon que cada vez se ofrecen mayores prestaciones porque la ley les exige la cobertura de todas las patologías.



“Es verdad que (las cuotas) aumentan y la gente tiene razón de quejarse, pero no es cierto que los planes tienen cada vez menos cobertura; al contrario, cada vez se cubre más, porque hay una ley que exige la cobertura total de todas las patologías que existen", explicó Néstor Gallardo, presidente de la Asociación de Entidades de Medicina Privada, al referirse al aumento de 6% a partir de febrero autorizado hoy por el Gobierno nacional.



Gallardo, en declaraciones por Radio Belgrano de Buenos Aires, explicó que el nuevo ajuste estaba previsto para enero. “Esto forma parte de los aumentos que deberían haber ingresado en 2016 y se fueron postergando”, añadió.



“La gente que puede se va bajando de las prepagas a medida que el costo aumenta y optan por planes más económicos”, sostuvo Gallardo. “Todos los planes dan todo, la diferencia es el reintegro que dan cuando uno se atiende con un médico que no está en la cartilla o que atienden o internan en instituciones de mayor confort", aclaró.



Consultado por la falta de camas en clínicas y sanatorios, señaló que la tarea de los sanatorios es brindar servicios médicos y es muy alto el costo fijo que tienen, pero “cuando dicen que no hay camas es porque no las hay”.



“El promedio de cantidad de consultas por persona por año subió de seis a ocho por año. No es negocio para los hospitales no ocupar todas sus camas”, afirmó.



“El principal problema es la ley de regulación que no contempla la necesidad de cumplirla como debe ser, la medicina prepaga tiene que tener un control adecuado", adujo, y remarcó luego que la gente no puede elegir específicamente qué plan quiere tener.