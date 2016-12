Siete personas fueron aprehendidas por las agresiones a Macri en Neuquén

VIOLENCIA

ATE desmintió haber lanzado piedras al auto del Presidente, aunque reconoció haber organizado el escrache.

Siete personas, todas mayores de edad, fueron trasladadas a la comisaría de San Martín de los Andes acusadas de ser las presuntas agresoras del presidente Mauricio Macri en la localidad neuquina de Villa Traful.



Según informó el diario de Río Negro en su portal, fuentes judiciales confirmaron que esta tarde se realizó un allanamiento en una cabaña y se procedió a la requisa e identificación de los siete ocupantes: cuatro mujeres y tres varones.



Con el objetivo de proceder a la identificación judicial, el grupo de las personas fue trasladado a la comisaría de San Martín de los Andes, aunque se aclaró que no se encuentran detenidos. La fiscalía dispuso el secuestro de dos vehículos y una motocicleta, con la finalidad de requisarlos.



El jefe de fiscales de la cuarta circunscripción, Fernando Rubio y el fiscal del caso Adrián De Lillo intervienen en el caso.



“Un grupo de alrededor de 10 personas lanzó piedras al vehículo en que se desplazaba el presidente Macri hacia el evento de inauguración del Centro de Interpretación e información Turística de Villa Traful, provocando la rotura de dos vidrios del rodado", se indicó oficialmente.



El secretario general de ATE de Neuquén, Carlos Quintriqueo, desmintió que integrantes de la organización hayan atacado el vehículo, aunque reconoció que le hicieron un escrache por los despidos producidos en organismos nacionales.



"Nosotros no somos los responsables de los piedrazos", aseguró el titular de la organización sindical.



La agresión al presidente se produjo en el camino desde el helipuerto hacia el escenario del acto. Entre ambos puntos había una distancia de 600 metros y, a raíz del ataque, se causó la rotura de dos vidrios de la camioneta Sprinter que trasladaba al mandatario, aunque no hubo heridos.



El intendente de Villa Traful, Nicolás Lagos, se mostró compungido por el hecho. "Esto nos llena de culpa porque es la primera vez que un Presidente visita nuestra localidad en la historia del pueblo. Nosotros nos habíamos acoplado al protocolo de seguridad diseñado por los propios efectivos de presidencia", explicó.



La agresión al presidente se produjo en el camino desde el helipuerto hacia el escenario del acto. Entre ambos puntos había una distancia de 600 metros y, a raíz del ataque, se causó la rotura de dos vidrios de la camioneta Sprinter que trasladaba al mandatario.



Macri no hizo mención al ataque durante todo su discurso. La causa quedó en manos del fiscal de Cámara Fernando Rubio.