Hay dos detenidos por el ataque a Mauricio Macri en Neuquén

ATE desmintió haber lanzado piedras al auto del Presidente, aunque reconoció el escrache.

NEUQUÉN.- Dos personas fueron detenidas como consecuencia del ataque que sufrió el auto del presidente Mauricio Macri durante un la inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística, en la ciudad neuquina de Villa Traful.



Los sospechosos detenidos por la Policía de Neuquén pertenecen a un grupo de delegados de la agrupación gremial Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del sector sur de la provincia neuquina. Ambos se habían establecido en una cabaña del pequeño poblado, que fue allanada por las fuerzas de seguridad con el fin de encontrar los objetos contundentes con los que se cometió la agresión, informó Infobae.com.



El secretario general de ATE de Neuquén, Carlos Quintriqueo, desmintió que integrantes de la organización hayan atacado el vehículo, aunque reconoció que le hicieron un escrache por los despidos producidos en organismos nacionales.



"Nosotros no somos los responsables de los piedrazos", aseguró el titular de la organización sindical.



La agresión al presidente se produjo en el camino desde el helipuerto hacia el escenario del acto. Entre ambos puntos había una distancia de 600 metros y, a raíz del ataque, se causó la rotura de dos vidrios de la camioneta Sprinter que trasladaba al mandatario, aunque no hubo heridos.



El intendente de Villa Traful, Nicolás Lagos, se mostró compungido por el hecho. "Esto nos llena de culpa porque es la primera vez que un Presidente visita nuestra localidad en la historia del pueblo. Nosotros nos habíamos acoplado al protocolo de seguridad diseñado por los propios efectivos de presidencia", explicó.



Macri no hizo mención al ataque durante todo su discurso. La causa quedó en manos del fiscal de Cámara Fernando Rubio.