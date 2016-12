La UTN quiere evitar los conflictos y podría no instalarse en el parque 9 de Julio

PROYECTO POLÉMICO

La Legislatura aprobó la cesión de 17 hectáreas a la institución construya un centro deportivo y tecnológico en el paseo público.

En medio de la polémica, la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) deja abierta la posibilidad de no construir un centro deportivo y tecnológico en el parque 9 de Julio. Así lo afirmó el decano de esta casa de altos estudios, Fabián Soria, al expresar que la institución no manifestaría oposición alguna a un probable veto del Poder Ejecutivo (PE) a la ley aprobada en la Legislatura días atrás y que autorizó la cesión de casi 17 hectáreas en un terreno lindero al principal paseo natural de la capital.



La transferencia fue aprobada en una sesión ordinaria de la Legislatura, un proyecto que había generado hasta ese momento cruces entre los legisladores. La iniciativa, sin embargo, salió con el voto positivo del oficialismo, a pesar del rechazo de la oposición. El espacio que está en discusiónse se encuentra frente a la Terminal de Ómnibus, entre las avenidas Papa Francisco (ex Wenceslao Posse) e Irineo Leguizamo (da al hipódromo).



Hoy, en una entrevista en Canal 10, Soria hizo hincapié en que lla UTN quiere evitar los conflictos y anticipó que no objetará un posible veto de la norma, si así lo dispone el gobernador Juan Manzur.



“Es un espacio público y nosotros sí lo cuidaremos y defenderemos para que sea realmente un pulmón efectivo para la ciudad”, dijo, sin embargo. El directivo dejó abierta la posibilidad de buscar otros especio para impulsar el proyecto de la UTN.