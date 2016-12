Diez consejos para armar y organizar la valija para las vacaciones

PALPITANDO EL DESCANSO

Te acercamos ideas para preparar el equipaje, no olvidarse nada importante y tener todo a mano durante tu viaje.

Llegan las vacaciones y prepararse para salir es todo un ritual. Mientras uno proyecta en la tranquilidad y el relax del destino, hay una tarea crucial que genera estrés antes de arrancar: armar la valija. ¿Cómo llevar lo justo y no excederse? ¿Cómo doblar la ropa para que ocupe menos lugar? ¿Qué tipo de valija elegir? ¿Cómo ordenar los accesorios para encontrarlos sin tener que revolver todo? Aquí te dejamos 10 consejos para que el malhumor no se apodere de tus vacaciones antes de salir.



1- ¿Qué valija conviene elegir?



Todo depende de tipo de viaje que se realizará, la cantidad de días que se tendrá la estadía y que es lo que se va a transportar. En líneas generales, los viajeros experimentados se inclinan mayormente por las valija blanda ya que entran más cosas porque es maleable. Además, la rígida suele ser más maltratada en los aeropuertos. Es importante, además, que la maleta cuente con manija y rueditas para hacer más sencillo su acarreo.



2- ¿Qué ropa llevar?



Principalmente hay que tener en mente la duración del viaje y el clima. No es conveniente llevar "por las dudas" porque es casi seguro que no se usará. En todo caso conviene armar conjuntos de ropa que se pueda lavar. Siempre conviene hacer un inventario previo para analizar esta situación. Si está dentro de las posibilidades, "la mitad de ropa y el doble de dinero" es una frase que suelen usar viajeros experimentados.



3- ¿Cómo acomodar las prendas?



Conviene guardar primero las prendas más gruesas. Los pantalones pueden ubicarse alternando las cinturas para que no se amontonen sobre un mismo costado y dejando las partes inferiores de las piernas afuera para plegarlas antes de cerrar la valija, una vez que ésta se llene. A las remeras es mejor hacerlas rollitos, así ocupan menos lugar y se arrugan menos.



4- Ropa interior: la regla de los siete días



Se calcula una muda de ropa interior por día si el viaje es de una semana. Sin embargo, si vas a estar más tiempo afuera, hay que estimar que la ropa siempre puede lavarse y secarse.



5- El calzado, junto y en bolsas



El calzado debe ir dentro de bolsas para evitar que manchen el resto de las prendas. El interior de cada zapato, además, es ideal para guardar ropa interior y ganar espacio extra.



6- Trucos para evitar problemas con los artículos de perfumería



Los artículos de perfumería suelen ponerse dentro de la valija si es que se viaja en avión por una cuestión de seguridad. Y en este caso lo ideal es envolverlos en bolsas y meterlos de modo separado en las bolsas de los calzados. De esta manera un perfume no se romperá si sufre algún golpe porque estará protegido. Si el viaje es corto, conviene buscar botes chicos para guardar el champú. Para evitar derrames de acondicionadores para el pelo o protectores solares, un buen truco es quitar la tapa, poner un trozo papel film entre el pico y la tapa, y enroscar nuevamente.



7- A medias es más seguro por si se pierden la valija



Si viajás en avión y vas acompañado, un buen truco es guardar la mitad de la ropa en la valija de la pareja, y viceversa. De esta manera, si el equipaje de uno de los dos se pierde, no corre el riesgo de quedarse ropa.



8- Nada de elementos cortantes o cremas en el bolso de mano



Si vas a volar, recordá que hay elementos que deben ser despachados en la valija. Está prohibido llevar en la cabina del avión cualquier producto líquido en vuelos internacionales. Tampoco se pueden llevar elementos punzantes.



9- ¿Qué hacer con cargadores y accesorios?



Para evitar que los elementos pequeños se extravíen en la valija y obliguen a revolver todo, lo ideal es ordenarlos en cajitas. Un estuche vacío de lentes es ideal para los cables, cargadores y adaptadores, si vas fuera del país. Un estuche para pastillas es perfecto para guardar los aros pequeños. Si llevás trabitas pequeñas o invisibles, un bote vacío de pastillas de menta es el refugio perfecto para ellas.



10- Identificá tu valija



En el tumulto del aeropuerto y con tantas valijas similares puede ser complicado identificar la tuya a simple vista. Lo mejor es atar una cinta distintiva en la manija superior así será más rápido reconocerla en la cinta. También es importante que adjuntes una etiqueta con tus datos y modos de contacto por si llegás a extraviarla.