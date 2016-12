El crudo relato de una mendocina que sufrió un intento de violación en México

VIOLENCIA DE GÉNERO

La joven contó lo que vivió en Playa del Carmen a través de un video publicado en Facebook. "Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan por favor", escribió.

Una joven menocina que decidió pasar Navidad en el reconocido centro turistico mexicano de Playa del Carmen, contó una traumática experiencia a través de un video publicado en su cuanta de Facebook, el cual comenzó a viralizarse.

"Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan por favor", escribió Belén Mirallas en su perfil de la red social, donde relato, acompañada de un amigo a quien llama "Capu", como un hombre intentó violarla cuando caminaba por las paradisíacas playas la noche del 25 de diciembre.

"Lo primero que recordé fue a las chicas de Montañita", explicó la joven durante el estremecedor relato, recordando el caso de María José Coni y Marina Menegazzo, las chicas, también mendocinas, que fueron asesinada en febrero en la localidad balnearia ecuatoriana.

En el video, que ya cuenta con casi 24.000 reproducciones, Belén cuenta que el domingo se encontraba en la playa alrededor de las 20.30 cuando el hombre se le acercó y comenzó a relatarle detalles de su vida. A pesar de esta situación, la joven asegura que no sintió miedo pero que opto por alejarse. Minutos después, llamó por teléfono a "Capu", y mientras conversaba con su amigo, sintió que la atacaron por la espalda. "El tipo me tira al piso, me agarra del cuello y me tapa la boca, para callarme. Logré liberarme con la mano derecha, y le apreté la tráquea, y al hacerle suficiente daño me pega un puñetazo, aunque lo tenía agarrado, pero se aleja y empieza a correr", explica Belén, que no comprende si su agresor huyó por sus conocimientos de artes marciales o por la aparición de un hombre con un lintera que escuchó sus gritos.

"Sentí mucha ira, por no poder atraparlo", dijo la joven, que recordó que el hombre dejó una mochila tirada, pero sin ningún tipo de identificación. Sin embargo, asegura que "le cayó la ficha" de que quiso violarla cuando recorrió el lugar donde la atacó, ya que encontró tiradas unas tijeras.

"Yo no andaba con miedo, recorriendo todo México, nunca tuve miedo de otra persona. Pero, ahora yo ya no quiero salir de mi casa. Lo mio fue una violencia oportunista pero soy consciente de que hay muchas mujeres que son agredidas y violadas todos los días, y el sistema de justicia no está preparado para recibir a este tipo de víctimas", explicó Belén, que aseguró que la policía del lugar no creyó su versión de los hechos.

