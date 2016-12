El procesamiento a Cristina es inconstitucional, dice la defensa de la ex presidenta

TRIBUNALES

Dalbón calificó como apurado y desprolijo el fallo del juez Ercolini.

BUENOS AIRES- Gregorio Dalbón, abogado defensor de la ex presidenta Cristina Fernández, calificó hoy de inconstitucional, desprolijo y apurado el procesamiento del juez federal Julián Ercolini contra la ex mandataria por hechos de corrupción en el desvío de fondos en la obra pública.



El letrado denunció que esta medida judicial "tiene que ver con la política, porque la Justicia se ha mezclado con la política para tratar de tapar algunas cosas que le están saliendo mal al Gobierno".



"Es un apurado procesamiento porque la ex presidenta en la tapa de los diarios vende más que la muerte de un chico de 14 años (por el caso Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores) o las inundaciones en la Argentina", señaló Dalbón.



Insistió que hay una persecución política contra su clienta, y comentó que no tiene ningún tipo de asidero jurídico la causa que lleva adelante Ercolini.



En declaraciones en radio Continental, Dalbon expresó sobre el fallo del magistrado: "Era lo que esperábamos, tanta desprolijidad, inconstitucionalidad y nulidad, y a mi criterio está formulado para que sea revocado".



"Pareciera haber sido hecho a las apuradas", opinó el abogado sobre el procesamiento de Fernández de Kirchner como presunta coautora de "asociación ilícita" y "administración fraudulenta" en la causa sobre direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez.



Ayer, Ercolini también ordenó un embargo a la ex jefa de Estado sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos, equivalente a 650 millones de dólares.



La resolución del juez alcanzó a la vez, también como supuestos coautores, al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y al empresario Báez, titular de Austral Construcciones. (DYN)