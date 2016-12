LO MÁS IMPORTANTE

Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el miércoles.

1- Tras la baja de Prat-Gay, ahora los cambios apuntan a Interior



“La tarea más ardua está cumplida”, dijo ayer Alfonso Prat-Gay en su despedida como ministro de Hacienda y Finanzas y luego de anunciar el éxito en el blanqueo. Esa baja no sería la única dentro del gabinete del presidente Mauricio Macri. Ahora los cambios apuntan al Ministerio del Interior, más precisamente al secretario de Obras Públicas, Daniel Chain. La reestructuración, según fuentes del área que conduce Rogelio Frigerio, también afectaría a Domingo Amaya, secretario de Vivienda (sería candidato de Cambiemos), aunque desde su entorno dijeron que fue ratificado en el cargo.





2- Sólo una expropiación puede salvar a la casa Sucar



La casa Sucar volvió a quedar cerca de la demolición, y la única alternativa que asoma en el horizonte para su preservación sería una expropiación del histórico inmueble de calle Salta al 500. Así lo dejaron entrever ayer funcionarios municipales, legisladores opositores, organizaciones sociales y especialistas en Patrimonio. “La Provincia tiene los fondos y los recursos económicos para hacerse cargo”, se excusó el secretario de Gobierno capitalino, Walter Berarducci.





3- Las vacaciones en San Pedro pueden ser buenas, bonitas y baratas



De acuerdo con un sondeo realizado por un sitio de alquileres temporarios, San Pedro de Colalao es el destino turístico más barato del país en estas vacaciones, posicionándose en la vereda de enfrente de Cariló, en la costa atlántica, que sigue siendo el más exclusivo. La temporada ya está en marcha en San Pedro y hay de todo para hacer.





4- Procesaron a Cristina por direccionar la obra pública



La ex presidenta Cristina Fernández fue procesada por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y le trabaron un embargo por $ 10.000 millones. La medida, dictada por el juez federal Julián Ercolini, abarca también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López; al empresario Lázaro Báez; y a Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner. “¿Procesarán también al 54% que nos votó en 2011?”, se defendió la ex mandataria.





5- Se espera el aumento de la temperatura



La mañana comenzó con precipitaciones y una mínima de 17°. Se espera que durante la mañana el cielo comience a despejarse y que la máxima alcance al menos los 27°. Para mañana anticipan 30°. La tendencia se sostendrá durante el resto de la semana, que se cerraría con una máxima de 37° para el último día del año.