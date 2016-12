Guerra en las redes entre Karina y Giannina Maradona

Giannina Maradona y Karina "La Princesita" nunca tuvieron una buena relación desde que la cantante de cumbia comenzó su relación con el Kun Aguero. Ahora el enfrentamiento entre la hija de Maradona y la artista se dio por un conflicto en el que involucraron a sus hijos.



En el último tiempo, a esta pelea se sumaron los rumores de que Giannina estaría saliendo con el ex de La Princesita, El Polaco, según reprodujo Pronto.



Ahora la guerra se inció por Twitter. Fue allí donde Karina publicó un mensaje acusando a la hija de Maradona de haber "ensuciado" a su hija Sol, fruto de su relación con El Polaco.





@gianmaradona si tenés algo para decir de mi hija me llamas y me lo decís a mí. Me puedo bancar que a mí, me ensucies como quieras....