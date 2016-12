La Municipalidad, sobre la casa Sucar: "como está la situación no nos queda otra que cumplir"

POLÉMICA

Berarducci indicó que al intendente Alfaro le gustaría preservar la casona, pero aclaró que el municipio no está en condiciones de expropiar el inmueble e indemnizar a los propietarios.

Las alarmas se encendieron en la Municipalidad capitalina luego de que la Justicia diera lugar al amparo presentado por la empresa privada propietaria de la casa Sucar para la demolición de la casona, ubicada en avenida Salta 523. "Así como está la situación a nosotros no nos queda otra alternativa que cumplir", dijo preocupado el secretario de Gobierno del municipio capitalino, Walter Fabián Berarducci.



El funcionario municipal recordó que el inmueble, construido en 1923 por la familia Barbieri, no está incluido en el listado de bienes protegidos por la Ley Provincial de Patrimonio. "No sé por qué la casa no está incluida. Habría que preguntarles a los autores por qué la dejaron afuera del listado o por qué no se actualizó (el listado)", prestó.



Berarducci indicó que ya solicitaron a la comisión de Patrimonio de la Legislatura la devolución del expediente a la Municipalidad para expedirse sobre el tema. "Al intendente (Germán Alfaro) le gustaría personal e institucionalmente defender el patrimonio, pero para eso hay que tener un correlato. La única forma que tiene la Municipalidad de impedir la demolición es una expropiación, pero eso implica una indemnización que la Municipalidad no está en condiciones de realizar", ahondó.



El secretario de Gobierno del municipio indicó que a las 17 se realizará la última reunión del año de la comisión de Patrimonio de la provincia, donde se planteará la situación y se analizará las posibles resoluciones para evitar la demolición. "La comisión tiene facultades acotadas, ya que fue ella la que remitió a la Legislatura solicitando la inclusión de la casa Sucar en ese listado; ellos