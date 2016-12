Servini de Cubría renunció como jueza electoral y denunció "aprietes" de parte del Gobierno

La magistrada era la encargada judicial de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. "Esto no lo he vivido con ningún gobierno", dijo.

BUENOS AIRES.- La jueza federal María Servini de Cubría renunció ayer como encargada judicial de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, cargo para el que había sido designada como subrogante, y denunció que sufrió "aprietes" por parte del Gobierno.



Servini presentó la renuncia anticipada a la subrogancia del juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo alegando agotamiento y una situación "insostenible", además de advertir que recibió presiones para que también se aparte de ese mismo cargo a nivel nacional.



La jueza conserva la competencia electoral en la Capital Federal, que viene desempeñando desde hace dos décadas.



"Esto yo no lo he vivido con ningún Gobierno. Estos no dejan de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca", dijo al diario Ámbito Financiero.



El juzgado federal número 1 de La Plata, cuya titularidad está vacante desde 2014, había quedado en los últimos días en el ojo de la tormenta, luego de que la Comisión de Selección del Consejo aprobara por mayoría, el jueves pasado, la designación del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, para subrogarlo, decisión que si bien aún debe ser votada en el plenario del cuerpo, había generado malestar en la jueza, a tal punto que, según fuentes judiciales, el sábado ya tenía redactado el texto de su renuncia. (DYN)