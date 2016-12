Qué opinan los economistas y empresarios tucumanos sobre la salida de Prat-Gay del Gobierno

GESTIÓN

Remarcaron que los cambios en el equipo económico demuestran que el objetivo es la reducción del déficit fiscal, pero advirtieron incertidumbre en el mercado interno.

Crisis del modelo de gestión en política económica, incertidumbre de inversores y del mercado interno y menor desarrollo productivo. Estas serán las consecuencias, según economistas de la provincia, de la salida de Alfonso Prat-Gay del Gobierno nacional y la designación de los nuevos funcionarios de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente.



Eduardo Robinson, economista, planteó dos lecturas de la decisión de Mauricio Macri respecto de los cambios en el ámbito económico. “Es evidente la crisis del modelo de toma de decisiones económicas. Se da una categoría ministerial a Hacienda y a Finanzas, desnaturalizando así la cultura argentina de tener un ministro de Economía, que toma decisiones técnicas y consulta al Presidente”, comentó. “La diversidad de nombres y funciones en el área económica genera confusión interna y externa, desde el punto de vista de inversores y empresarios, entre otros”, añadió.



Robinson también consideró que la medida de Macri se debió al incumplimiento de los lineamientos económicos, como las metas fiscales, la llegada de inversiones, entre otras variables.

Por su pate, Ernesto Rossi, coordinador del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Ispeci Tucumán), afirmó que, a priori, el Gobierno manifiesta "una visión de profundizar el ajuste fiscal". “Prat- Gay tenía una mirada más política de la economía, a pesar de adoptar medidas de ajuste y de transferencia de ingresos”, señaló.



Rossi expresó que el caso de Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, es la señal de un mundo cerrado. Ante ello, apostó a una política de mercado interno, con valor agregado y desarrollo industrial, aunque remarcó: “se debe buscar competitividad en los sectores productivos, pero hay retraso de infraestructura, con proyectos de mediano y largo plazo”, afirmó. “La única producción competitiva que tenemos hoy es el sector exportador de granos”, añadió.



A su vez, el titular de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, afirmó: “veíamos durante el segundo semestre que el déficit fiscal venía aumentando, fuera de lo planeado inicialmente. El 4,8 parecía difícil de cumplirlo. La salida de Prat-Gay y la llegada de Nicolás Dujovne implican que el Gobierno contempla un plan fiscal, porque tiene que haber una reforma fiscal profunda, un cambio estructural del sistema tributario”.



El empresario remarcó que Dujovne arriba al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para llevar adelante, justamente, un trabajo fiscal, tanto en ingresos como egresos (de recursos). “Las PyME no pueden seguir soportando la presión tributaria actual. Así no se subsiste”, enfatizó.



Pablo Pero, máster en análisis económico de Barcelona Graduate School of Economics, había dicho que los cambios en el equipo económico podían responder a una idea del Gobierno de avanzar hacia una reducción del déficit fiscal. “En los últimos meses, hubo cambios de rumbo e idas y vueltas que llevaron a perder "timing". Cuando hay muchos funcionarios en una misma área se requiere más planificación y respeto a las funciones. De lo contrario, surgirán rispideces. No obstante, los cambios en el equipo económico también pueden responder a una idea del Gobierno de avanzar hacia la reducción del déficit fiscal”, había dicho.



Y prosiguió: “Prat-Gay representó al ala más gradualista, mientras sectores financieros insistieron en la necesidad de incrementar el ajuste del gasto. Prat-Gay pretendió que este ajuste fuera gradual. Ojalá que no volvamos a esta lógica de que luego de una “fiesta populista” viene un ajuste fuerte”.