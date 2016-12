Jaldo, contra Cano y Amaya: "sólo se firmaron convenios que no se ejecutaron"

CUESTIONAMIENTO

El vicegobernador fue crítico con los funcionarios tucumanos que ocupan cargos nacionales. "La obra pública no llegó a Tucumán", disparó.

NO TAN CERCA. Aunque no lo mencionó, Jaldo apuntó contra Cano. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

El vicegobernador Osvaldo Jaldo realizó un balance de año, habló de la relación entre la provincia y el gobierno nacional y, sin nombrarlos, apuntó contra José Cano y Domingo Amaya, quienes actualmente se desempeñan como titular del Plan Belgrano y secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, respectivamente.



Jaldo afirmó que el gobernador Juan Manzur mantiene una buena relación con Mauricio Macri, al tiempo que exigió a los funcionarios tucumanos que ocupan cargos nacionales que brinden soluciones para Tucumán. "Ya pasó un año. Nadie puede negar que la obra pública no llegó a Tucumán (sic). Y si llegó, sólo se firmaron convenios que no se ejecutaron aún. Entonces creo que tiene que haber menos agravio y más trabajo", manifestó en el programa "A las 7".



Respecto a la situación financiera de la provincia, Jaldo aseguró que las cuentas públicas se encuentran equilibradas con recursos propios. "Hemos podido atender todas las obligaciones esenciales de empleados provinciales y también asistiendo a la mayoría de los municipios y comunas rurales", afirmó. Y agregó: "Tucumán se diferencia del resto de las provincias porque no hemos recurrir al crédito como hizo la mayoría".



Además, ponderó los acuerdos alcanzados por la caña de azúcar, el arándano, la frutilla y el citrus. También destacó el convenio firmado entre la firma colombiana Avianca y la provincia. "Es muy bueno y con esto estamos colocando a Tucumán como eje de la región. Vamos a estar comunicados con otras provincias y tendremos una salida al mundo", estimó.