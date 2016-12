La gobernadora de Tierra del Fuego le respondió al presentador británico que insultó a los fueguinos

Jeremy Clarkson, el presentador británico que envió un polémico saludo navideño a los habitantes de Tierra del Fuego a traves de Twitter, recibió la respuesta de la gobernadora de esa provincia.

"Feliz Navidad para todos. Excepto para la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Ustedes se pueden ir al diablo", fueron las palabras publicados por el ex conductor del show de la BBC Top Gear, que en 2014 generó polémica por el conflicto con Malvinas.

Luego de ver el mensaje, la mandataria Rosana Bertone respondió en su cuenta de Facebook el insultó de Clarkson: "Gracias, pero los fueguinos no necesitamos los buenos deseos de quien hace un culto de la grosería y la provocación".

Recordemos que en el 2014, Clarkson y su equipo filmaban un capitulo de show Top Gear. Para eso recorrieron Bariloche y Tierra del Fuego con un Porsche que llevaba en su patente el número "H982 FKL", lo cual generó malestar entre políticos, veteranos de la guerra y vecinos del lugar, que apedrearon su vehículo.

Happy Christmas to everyone. Except the Tierra Del Fuego people of Argentina. You lot can sod off.