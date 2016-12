Un camión desbarrancó en la autopista de Circunvalación, en El Colmenar

ESTA MAÑANA

El vehículo transportaba placas de yeso. El conductor resultó con lesiones menores, según la Policía.

Un camión que transportaba materiales para la construcción desbarrancó esta mañana en la autopista de Circunvalación, en El Colmenar, cerca del cementerio Jardín del Ángel. El accidente ocurrió alrededor de las 7.30 y el conductor resultó con heridas que no serían de consideración según informó la Policía.



Desde la comisaría de El Colmenar se indicó que no están claras las circunstancias por las que el camión, que circulaba de norte a sur, se salió de la cinta asfáltica y cayó muy cerca del cauce del canal norte. "No se tuvo conocimiento ni se hizo documentación porque no correspondía ya que sólo hubo daños materiales", aseguró un oficial de turno en la dependencia.



El camión transportaba placas de yeso, según la Policía. El vehículo quedó con el acoplado al aire, lo que llamó la atención de quienes transitaban por el lugar. Algunos lectores se comunicaron con LA GACETA a través de WhatsApp (381-5870 289) para dar aviso del siniestro.