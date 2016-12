La triste despedida del último amor de George Michael

La última pareja de George Michael envió un conmovedor mensaje de despedida a través de las redes sociales, donde reveló que él fue el que encontró al cantante de 53 años sin vida en su casa.

“Es una Navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana… Nunca dejaré de echarte de menos”, escribió Fadi Fawaz en su cuenta de Twiiter el lunes por la noche.

Según informa el Daily Mail, Fawas, diez años menor que Michael, mantenía una relación con el artista hace muchos años. Sin embargo y a pesar de que fueron fotografiados en reiteradas ocasiones juntos, ninguno de los dos confirmaron o negaron el romance.

Recordemos que el autor de hits como Last Christmas o Freedom murió de una falla cardiaca el pasado domingo en su residencia de Goring-on-Thames, en Londres.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx