El mensaje de Cande Tinelli para los críticos de su último tatuaje

POR LAS REDES

La hija de Marcelo utilizó la ironía para saludar a las personas que la criticaron durante el 2016.

El último y extremo tatuaje de Candelaria Tinelli despertó críticas y burlas en las redes sociales, que no le perdonaron su fanatismo por el arte corporal.

Unos días después, la hija de Marcelo "agradeció" las palabras que los internautas le dedicaron por haberse tatuado todo su cuello de negro, aunque tampoco se olvidó de los que la criticaron durante todo el 2016.

"Última semana del 2016. Aprovecho para decirles: ¡GRACIAS! A todos, que me dedicaron mucho de su tiempo siempre. No solo aquellos que se pusieron a hacerme memes, y me hicieron el finde (me reí mucho, se pasaron… el del negro de WhatsApp es el mejor) sino a todos los que me escriben con tanta buena onda", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Además reveló: "Inclusive recibí mensajes de los mejores tatuadores del mundo felicitándome por esta nueva pieza, así que no puedo estar mas agradecida. Sea con mala o buena leche, me dedicaron tiempo, que es lo mas valioso que tenemos. ¡Disfruten amigos!".

El último y extremo tatuaje de Candelaria Tinelli despertó críticas y burlas en las redes sociales, que no le perdonaron su fanatismo por el arte corporal.

Unos días después, la hija de Marcelo "agradeció" las palabras que los internautas le dedicaron por haberse tatuado todo su cuello de negro, aunque tampoco se olvidó de los que la criticaron durante todo el 2016.

"Última semana del 2016. Aprovecho para decirles: ¡GRACIAS! A todos, que me dedicaron mucho de su tiempo siempre. No solo aquellos que se pusieron a hacerme memes, y me hicieron el finde (me reí mucho, se pasaron… el del negro de WhatsApp es el mejor) sino a todos los que me escriben con tanta buena onda", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Además reveló: "Inclusive recibí mensajes de los mejores tatuadores del mundo felicitándome por esta nueva pieza, así que no puedo estar mas agradecida. Sea con mala o buena leche, me dedicaron tiempo, que es lo mas valioso que tenemos. ¡Disfruten amigos!".