Kicillof cuestionó la decisión del Gobierno de "descuartizar" la cartera que encabezaba Prat-Gay

CRÍTICAS

Hacienda pasará a ser "el ministerio del ajuste", y Finanzas, el "ministerio del endeudamiento", dijo el ex ministro de Economía.

BUENOS AIRES.- El diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof cuestionó hoy la decisión del Gobierno de "profundizar" la "tendencia de descuartizar" la cartera económica, tras la salida de Alfonso Prat Gay, y advirtió que ahora Hacienda pasará a ser el "ministerio del ajuste", y Finanzas, el "ministerio del endeudamiento".



"Ajustar y endeudar son dos políticas de corte neoliberal que siempre tienen el mismo resultado: son muy recesivas" y apuntan a la "misma receta de la apertura económica, desindustrialización, caída de los salarios y los resultados no son buenos", lanzó el ex ministro de Economía kirchnerista.



En declaraciones a Radio Con Vos, Kicillof reiteró que, a su criterio, Prat Gay no renunció como ministro de Hacienda sino que dio un "portazo" y aseguró que si bien el modelo económico que auspicia el Gobierno es "claramente el neoliberalismo", en el desarrollo de esas políticas "no hay coordinación".



El legislador se refirió al desdoblamiento decidido por Macri respecto del ministerio que hasta ayer conducía Prat Gay: Hacienda, al frente del cual fue designado Nicolás Dujovne, y Finanzas, donde seguirá Luis Caputo, aunque ahora como titular de esa cartera, en lugar de secretario.



"Hacienda es el área que regula el gasto público, ni siquiera se ocupa del endeudamiento, pero ¿sola, suelta? ¿Sin ni siquiera estar atendiendo cómo vas a financiar los déficit o cómo vas a atender trabajar la cuestión financiera?", se preguntó Kicillof, para advertir: "La verdad es que sí puede ser un ministerio del ajuste y el de al lado, el de Finanzas, un ministerio de endeudamiento".



El ex titular del Palacio de Hacienda reflexionó: "Lo que ha hecho Macri desde que inició el gobierno es parcelar el Ministerio de Economía, fragmentarlo, destrozarlo, descuartizarlo me animo a decir; ha seguido muy profundamente en esa tendencia y ahora lo hace todavía más".



"Separar Hacienda en Tesoro no lo he visto demasiado reproducido en países que tienen las características de Argentina y a esto se agrega que es un equipo económico que evidentemente tiene posiciones distintas", reflexionó.



Según Kicillof, la Casa Rosada tiene un "programa económico claro, lo que pasa es que se aplica muy descoordinadamente".



"Acá se está aplicando un programa neoliberal donde la fragmentación de las funciones, o sea, la menor capacitación de coordinación de las políticas tiene que ver con que a cada uno se le ha dado un área para aplicar la política correspondiente", señaló.



En tal sentido, ejemplificó: "Mientras Prat Gay decía que iba a bajar la inflación, (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren le subía las tarifas. Esto pasó también con la tasa de interés y el nivel de actividad entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que fue un ida y vuelta permanentemente e incluso con políticas que se contradecían".(DYN)