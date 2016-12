Las grandes personalidades que nos dijeron adiós en 2016

LUTO

Un repaso por las figuras de la música, el deporte, el espectáculo y la política que murieron este año. Mirá el video.

ESTADOS UNIDOS.- La muerte en Navidad del cantante y compositor británico George Michael es el último fallecimiento de una gran estrella de la música en 2016, un año trágico en el que dijeron adiós diez importantes músicos internacionales.



1- Por su especial trascendencia y el lugar de privilegio que ocupa en la música, se destaca la muerte de David Bowie. Apodado "el Duque Blanco" o "el Camaleón" por la infinidad de estilos musicales y apariencias que adoptó durante su carrera. Bowie falleció en Nueva York el 10 de enero a los 69 años como consecuencia de un cáncer, dos días antes de publicar su testamento musical, Black Star.



2- El 21 de abril la noticia de la muerte de Prince por una sobredosis accidental de medicamentos conmocionó al mundo musical. Artista polivalente, multiinstrumentista y autor del mítico álbum Purple rain, Prince tenía 57 años cuando fue encontrado muerto en su residencia de Minesota, en Estados Unidos.



3- La música estadounidense lloró también la muerte de Paul Kantner, cofundador del grupo psicodélico de los sesenta, Jefferson Airplain. Kantner tenía 74 años cuando falleció de un infarto el 28 de enero.

4- Diez días antes de la muerte de Kantner había fallecido con 67 años Glenn Frey, cofundador de los Eagles, una de las bandas estadounidenses de rock que más discos ha vendido en la historia.



5- Maurice White, fundador en 1969, del influyente grupo de música funk y disco, Earth, Wind and Fire, falleció el 5 de febrero a los 74 años de edad por las secuelas de la enfermedad de Parkinson que sufría.



6- Con 72 años el 11 de marzo murió Keith Emerson, y el 7 de diciembre con 69 falleció Greg Lake. Ambos fueron miembros del trío de música progresiva y rock sinfónico Emerson, Lame and Palmer.



7- La música country perdió el 6 de abril a uno de sus intérpretes más originales, Merle Haggard. El músico estadounidense murió de una neumonía a los 79 años.



8- Sharon Jones, intérprete de funk y soul que alcanzó la notoriedad casi a los cuarenta años, murió de cáncer el 18 de noviembre con 60 años.



9- Con 82 años de edad falleció el 7 de noviembre uno de los cantautores más importantes de las pasadas décadas, el canadiense Leonard Cohen. Al igual que David Bowie, Cohen acabada de editar su obra póstuma, You Want it Darker, cuando falleció.

10- Finalmente, la tarde del día 24 de diciembre falleció en la ciudad española de Marbella el guitarrista y compositor británico Rick Parfitt, fundador en los sesenta de la banda Status Quo.

A todos ellos se los llevó la muerte en el 2016



El mundo del tango sufrió las bajas de figuras como Mariano Mores y Horacio Salgán. Se fue la voz de Juan Gabriel, la composición siempre efectiva de Leon Russel y la diversión irreverente de Pocho La Pantera. El rock perdió, además, a uno de sus productores más relevantes: George Martin, el hombre detrás de cada grabación de The Beatles.



La gran pantalla se quedó sin Robert Vaughan, Alan Rickman y Zsa Zsa Gabor. Dos figuras vinculadas al espacio -uno en la realidad, otro en la ficción- murieron en 2016. Kenny Baker era el hombrecito dentro del robot R2D2 en "Star Wars". John Glenn fue pionero del programa espacial norteamericano.



El listado de estadistas que se mudaron "al barrio que hay detrás de las estrellas" (la metáfora es de Joaquín Sabina) incluye nombres amados y odiados, de bajo perfil y de altos índices de polémica. El ex presidente chileno Patricio Aylwin y el uruguayo Jorge Batlle. Shimon Peres y Fidel Castro. Y, agregados quizás de manera casi caprichosa a esta lista, el histórico sindicalista Raimundo Ongaro, el Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel y el juez Carlos Fayt.



Ni en Navidad se tomó un descanso, la parca. Por el lado del cine vernáculo, a los 71 se fue Eliseo Subiela. La muerte se llevó también a Gene Wilder, a Rubén Aguirre -el entrañable Profesor Jirafales de "El Chavo"- y a Juan Carlos Mesa, uno de los talentos cómicos más grandes que dio la televisión argentina.

Maestros de la palabra

Un mago de las letras -y de la lingüística- como Umberto Eco. El dramaturgo Darío Fo. El escritor Dalmiro Sáenz. Cuando el año ya estaba a casi nada de terminarse, Alberto Laiseca y Andrés Rivera se sumaron.

Tampoco faltaron los nombres de los medios: Diego Bonadeo y Antonio Carrizo.

El deporte lloró más de la cuenta

Hubo también héroes del deporte. Roberto Perfumo, Johan Cruyff y Carlos Alberto. Además de, por supuesto, el hombre que estuvo a mitad de camino entre el alto rendimiento y la poesía: Mohammed Alí, el púgil que escribía versos y que, al mismo tiempo, hacía arte arriba del ring. Además, un polémico entre los polémicos: Joao Havelange.