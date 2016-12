El polémico saludo navideño de un presentador británico para los argentinos

Jeremy Clarkson, el presentador británico de la BBC que se hizo reconocido en el país por burlarse de la guerra de la Malvinas, ahora publicó un polémico mensaje, donde insulta a los habitantes de Tierra del Fuego.

El 24 de diciembre, unas horas antes de la llegada de la Navidad, Clarkson publicó en su cuenta de Twitter el particular saludo: “Feliz Navidad para todos. Excepto para la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Ustedes se pueden ir al demonio”.

El mensaje hace referencia al mal momento que el presentador pasó en esa provincia en el 2014, cuando filmaba un capitulo de show Top Gear. En ese entonces, su equipo recorrieron parte de Bariloche y Tierra del Fuego con un Porsche que llevaba en su patente el número "H982 FKL", lo cual generó malestar entre políticos, veteranos de la guerra y vecinos del lugar, que apedrearon el vehículo.

Jeremy Clarkson, el presentador británico de la BBC que se hizo reconocido en el país por burlarse de la guerra de la Malvinas, ahora publicó un polémico mensaje donde insulta a los habitantes de Tierra del Fuego.

El 24 de diciembre, unas horas antes de la llegada de la Navidad, Clarkson publicó en su cuenta de Twitter un particular saludo: “Feliz Navidad para todos. Excepto para la gente de Tierra del Fuego en Argentina. Ustedes se pueden ir al demonio”.

Happy Christmas to everyone. Except the Tierra Del Fuego people of Argentina. You lot can sod off.