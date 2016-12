Comerciantes preocupados por las ventas navideñas: "sufrimos más que el año pasado"

BALANCE

El vicepresidente de la Cámara de Comerciantes comentó que ni las promociones ni las 12 cuotas ayudaron a mejorar los números. Además avizoró un primer trimestre de 2017 muy complicado para el sector.

Pasó la Navidad y los comerciantes aseguran que la de ellos no fue muy feliz. Tenían la esperanza de que las ventas para esta fiesta ayudaran a mejorar los números de un año flojo. Pero eso no ocurrió. A pesar de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que las ventas navideñas en Tucumán fueron buenas, los comerciantes tucumanos sostienen lo contrario



La constante de la semana pasada fue la siguiente: mucha gente en la calle y los comercios vacíos. De todos modos, la cantidad de personas que se volcó al centro fue menor que la de otros años. Eso fue confirmado por la Municipalidad capitalina, que desistió de implementar un plan de restricciones vehiculares para faciliar el tránsito peatonal; la cantidad de gente que recorría las arterias céntricas no justificaba la aplicación de la medida.



“En Tucumán, San Juan, Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires se reportaron niveles similares o mejoras en las ventas frente a la Navidad pasada”, comunicó ayer la CAME.

Hoy, la Cámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán, salió a desmentirlo: “no tenemos los números finales aún, pero dudo mucho de que haya sido así. Lo que se comenta a nivel Cámara es que sufrimos más que el año pasado. En esta fecha suelen darse las mejores ventas del año pero esta vez no sucedió. A pesar de los planes y promociones, los comerciantes no pudieron remontar la situación”, declaró Miguel Molina, vicepresidente del organismo.



“En donde más movimiento se vio fue en el sector de indumentaria, ya que los que más consumieron fueron adolescentes. La baja se hizo más notoria en los compradores de más de 35 años”, agregó.



Según explicó Molina: “las ventas no bajaron en cantidad sino en precio”. Esto quiere decir que la gente compró, pero eligió artículos más económicos. “Se vio reflejado sobre todo en la electrónica. No se vendieron tantos celulares y tablets, por ejemplo, como en años anteriores”, añadió.



El comerciante reconoció que los números obtenidos "no justifican el hecho de haber trabajado de corrido" algunos días de la semana pasada: “perdieron los empleadores. Además, trabajar de esa forma produce un desgaste en el empleado que, en las horas pico, se encuentra más cansado”.



Teniendo en cuenta esta situación, el funcionario se animó a afirmar que el primer trimestre de 2017 va a ser muy duro para el sector: “avizoramos mejorías a partir de julio. Los meses previos, muchos van a sufrir el pago de alquileres y expensas".