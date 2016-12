El calvario de una madre: hace 10 días balearon a su hijo y los delincuentes aún están libres

INSEGURIDAD

Agustín Ferrari fue atacado en su local comercial. Está internado en grave estado.

“Grave, crítico y reservado”. Así definen los médicos el estado de Agustín Ferrari, que está internado en el Centro de Salud porque fue baleado hace 10 días en su negocio, donde también opera un Rapipago. Así lo informó su mamá, Nelly Pacheco, quien admitió que su Nochebuena fue la triste espera de un milagro que aún no llegó.



El 14 de diciembre, unos minutos antes de cerrar el local de accesorios de celulares ubicado en Marcos Paz al 100, una persona decidió hacer un depósito de $40.000 en el Rapipago que funciona en el mismo local. Luego ingresó una mujer con su hija y Ferrari le pidió a su empleado que los atendiera, mientras él iba a pedir un café.



Al volver se encontró con la peor escena: dos delincuentes habían ingresado al negocio. Uno de ellos tomó como rehén a la nena con síndrome de Dawn y el otro se apoderó de la recaudación.

Al ver esa situación Ferrari enfrentó a uno de ellos y, en el forcejeo, le dispararon en la zona baja del abdomen. Los ladrones se dieron la fuga.

Los delincuentes se llevaron el último depósito más la recaudación de todo el día, en total $87.000. Según Nelly Pacheco, aún no saben cómo harán para reintegrarlos.



“Lo único que yo estoy esperando es que mi hijo esté bien. Lo otro lo resolveré después. Tiene perforada toda la parte de abajo (vejiga e intestinos) y ahora está complicado con una neumonía”, relató angustiada la madre del hombre.



Ferrari es padre de dos hijos y su mujer se encuentra en el séptimo mes de embarazo. Según contó Pachecho, pidieron seguridad reiteradas veces y ahora, luego del incidente, apostaron en las esquinas a dos aspirantes a policías sin armas.



“Esto es una burla. Me mandaron a dos chicos que no se van a poder denfender. Tuve que hacer la denuncia en la Policía que opera de oficio en el Centro de Salud, pero no tenemos novedades de nada”, sentenció Pacheco.

"Este Rapipago estará cerrado hasta nuevo aviso, porque anoche fue asaltado mi hijo Agustín. Fue baleado y está en grave estado en el hospital. Ruego a la policía de Tucumán que encuentren a los delincuentes y se haga justicia. Como madre y propietaria de este local pido vigilancia y protección para todos los ciudadanos".