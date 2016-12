Barañao, sobre el Conicet: "Cristina está mal informada"

POLÉMICA

El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación cruzó a la ex presidenta, que lo había cuestionado.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, rechazó hoy las críticas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a supuestos recortes presupuestarios en el área. Sostuvo que, durante la gestión de Mauricio Macri, se han mantenido las líneas fundamentales de funcionamiento de la institución aunque reconoció que hubo un cambio de prioridades a causa del contexto político y económico.



Ayer, Fernández de Kirchner habíia dicho en sus cuentas de las redes sociales que Barañao “fue ministro de una política realmente exitosa del kirchnerismo; y ahora, también como ministro pero del gobierno de Macri se transformó en el rostro inverso: una política de recortes presupuestarios que desmorona los avances conseguidos en Ciencia y Tecnología".



La crítica de la ex mandataria llegó tras una semana de conflicto con los becarios del Conicet, que mantuvieron ocupado el edificio del ministerio, y finalmente el viernes alcanzaron un acuerdo con las autoridades para extender las becas hasta diciembre de 2017.



Para Barañao, la declaración de Fernández de Kirchner constituye una expresión desafortunada y consideró: “en parte, deriva de un cierto grado de desinformación y, en parte, hay un uso político en esta situación”.



“No podemos ser inocentes. Es un área en la que se apostó mucho y hay mucha expectativa, y cualquier atisbo de cambio de rumbo o en el presupuesto es criticado”, sostuvo hoy Barañao en declaraciones a radio Vorterix que fueron reproducidas por la agencia Télam.



En ese marco, el ministro aseveró: “la repatriación de científicos continúa, todo científico que se forma en el exterior entra automáticamente al Conicet.



“Se han mantenido las líneas fundamentales. Ha cambiado el contexto económico, obviamente. Este Gobierno quiere balancear las cuentas y, por lo tanto, los presupuestos se discuten de otra manera. Pero confío en que el presupuesto que tenemos va a ser el adecuado. Queda claro que la capacidad de reforzar las partidas siguen estando y la voluntad de apoyar la ciencia continua”.



Al ser consultado sobre las versiones que hablaron de su posible renuncia, Barañao dijo que está “cumpliendo adecuadamente la tarea de defender el tema y darle sentido a la inversión de ciencia y tecnología” y añadió: “yo no estoy para defender a los científicos sino para apoyarme en los científicos para lograr el desarrollo del país”.