¿Cuáles son las aerolíneas que quieren volar en el país y qué rutas pretenden explotar?

VUELOS

Mañana se realizará la primera audiencia pública desde 2005 para la concesión de rutas aéreas. Se trata de 99 trayectos nacionales e internacionales.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizará mañana la audiencia pública para la concesión de rutas aéreas de cabotaje e internacionales. Se trata de la primera audiencia que se lleva a cabo en el país desde 2005.



El encuentro se realizará a partir de las 9 en el Teatro de la Ribera, ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 1821, en el barrio de La Boca. Allí se analizarán las solicitudes de autorización y concesión para explotar servicios regulares y no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte.



Según fuentes de la ANAC, hay más de 80 inscriptos para exponer su postura durante la reunión de la que participarán empresas aéreas, representantes gremiales y público en general. Las empresas solicitaron la explotación de 99 rutas nacionales e internacionales.



Las rutas fueron solicitadas por Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur, Avian Líneas Aéreas (Avianca) y FB Líneas Aéreas (conocida como FlyBondi), detalló la agencia Télam.



La única de ellas que ya realiza vuelos regulares de cabotaje es Andes Líneas Aéreas, que solicitó cuatro rutas dentro del país y tres internacionales, a Lima (Perú), Santiago (Chile) y San Pablo (Brasil).



Las otras cuatro compañías no realizan operaciones actualmente en el país, a excepción de American Jet, que comercializa vuelos no regulares o charters aéreos con base en Neuquén; y otros en el norte, contratada por empresas mineras.



Avian Líneas Aéreas, filial local de la colombiana Avianca, solicitó rutas a ciudades del Litoral, del sur y del centro del país, todas con base en Buenos Aires y dos internacionales: a Porto Alegre (Brasil) y Montevideo (Uruguay).



En esta audicencia no se analizarán las rutas que la empresa planea explotar desde Tucumán. Eso ocurrirá en otra audiencia que se llevaría a cabo en marzo del año que viene. Vale recordar que esta firma firmó un convenio con el Gobierno tucumano para operar con base en el Benjamín Matienzo e invertir U$S 80 millones.



Por otra parte, Alas del Sur es una empresa patagónica que solicitó operar vuelos no regulares y 21 rutas regulares, todas con Córdoba como origen y varias escalas en ciudades intermedias para unir diferentes puntos de cabotaje.



De las 21 rutas solicitadas, nueve son internacionales: a Miami (EEUU) vía Lima; Miami con escala en Asunción (Paraguay); Miami vía Santiago de Chile; Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); a Río de Janeiro (Brasil) vía Porto Alegre y San Pablo; Punta del Este, con escala en Montevideo; Roma (Italia), con escala en Barcelona; y la más ambiciosa, Shanghai (China), vía Los Ángeles (EEUU). En tanto, American Jet pidió 13 rutas con base en Neuquén; siete internacionales, a Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, y a un destino argentino para el cual es necesario un acuerdo con el Reino Unido: las Islas Malvinas.



La quinta compañía es FB (o FlyBondi), cuyo proyecto es operar como aerolínea de bajo costo y solicitó 99 rutas, con base en el aeropuerto de El Palomar.



De estas 99 rutas, 56 de ellas corresponden a destinos en el país como Córdoba, Rosario, Salta y Mendoza, y 43 internacionales que incluyen a diversas ciudades de América del Sur, la mayoría de Brasil, pero también algunas de Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile y Venezuela.