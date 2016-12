El mundo de la música llora la muerte de George Michael

ADIÓS A UN GRANDE

Numerosos artistas se mostraron dolidos en las redes sociales por la pérdida del cantante de 53 años.

La Navidad se vio un interrumpida luego de que se conociera la muerte de George Michael, el cantante de 53 años que falleció ayer por causas que aún se intentan determinar.

La noticia conmocionó a sus fanáticos y a todo el mundo de la música, que se volvaron a las redes sociales para mostrar su dolor por la pérdida del artista. Elton John, Bryan Adams, Brian May, Mark Ronson y Madonna, fueron algunos que utilizaron sus cuentas de Twitter o Instagram para despedir al músico.

"Te despido mi amigo. Otro gran artista que nos deja. 2016, puedes irte a la mierda", fue el mensaje de la reina del pop, que hizo referencia a la partida de otras figuras de la música que partieron en este, como Prince o el legendario David Bowie.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST





No words. RIP George. Bri Una foto publicada por Brian Harold May (@brianmayforreal) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 4:19 PST





Farewell My Friend!Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 de diciembre de 2016





RIP George Michael. I can't believe it. Such an incredible singer and a lovely human being, far too young to leave us #georgemichael — Bryan Adams (@bryanadams) 25 de diciembre de 2016





I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. — James Corden (@JKCorden) 25 de diciembre de 2016





Ugh. George Michael. — Garbage (@garbage) 25 de diciembre de 2016





other than a global pop phenom, George Michael was one of the true British soul greats. alot of us owe him an unpayable debt. bye George xx — Mark Ronson (@MarkRonson) 25 de diciembre de 2016





Very sad to hear that George Michael passed. He was a very talented musician and singer. Love & mercy to his family, friends and fans. — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 25 de diciembre de 2016





