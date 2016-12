Santa Fe: detienen a un joven por matar a cuatro familiares de su ex pareja

MASACRE

Cuádruple homicidio en Santa Fe: lo detienen por matar a parte de la familia de su ex

BUENOS AIRES.- El joven de 25 años acusado de asesinar a cuatro familiares de su ex pareja, en Santa Fe, fue imputado formalmente hoy de dos de los homicidios y de femicidio, aseguró el fiscal del caso, Jorge Nessier, quien se manifestó confiado en que durante la audiencia del miércoles próximo se lo imputará también de los otros dos crímenes.



Nessier explicó hoy que Marcos Feruglio aún no fue imputado por las muertes de su ex suegra y de la pareja de esta, ocurridas en la localidad de Sauce Viejo, porque están "realizando pericias" aunque estimó que en la audiencia del próximo miércoles le imputarán ese hecho.



Por el momento, explicó el fiscal, Feruglio fue imputado por dos homicidios y por "femicidio vinculado con el fin de provocar sufrimiento a la persona con la que tuvo relación".



También se lo imputó por tentativa de homicidio de Romina Dusso, su ex pareja y madre de sus tres hijos, y de la mujer de su ex suegro.



Además, detalló que el acusado fue detenido en la puerta del edificio, ubicado a tres cuadras de Plaza 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, sin oponer resistencia.



"Cuando entrevistamos a Dusso nos manifestó que quería comunicarse con su madre y que no podía. Entonces fue la policía y encontraron sin vida los cuerpos de la madre y su pareja", precisó Nessier.



Relató que el año pasado la mujer había realizado una denuncia por violencia de género y que la última presentación policial fue el día previo a los crímenes, "cuando el joven estuvo en la casa de la ex pareja que le exigía dinero para sus hijos (un varón) de cuatro años y mellizas de un año".



"El hombre fue al domicilio de Sauce Viejo, discutieron y hubo un golpe. La joven hizo la denuncia, se realizó un seguimiento, una entrevista con contención y ella manifestó que iba a trasladarse a la casa de su padre, porque se sentía segura, pero no pidió botón de pánico", agregó el fiscal. (DYN)