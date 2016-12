Ladrones ingresaron en la casa de la decana de Derecho de la UNT, Adela Seguí

EN NOCHEBUENA

La letrada se mostró molesta por el robo que sufrió, pero a la vez aliviada porque ni ella ni su familia se encontraron con los delincuentes.

La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT fue víctima anoche de un robo en su domicilio. Según relató la letrada en su cuenta de Facebook, el ilícito se produjo minutos después que ella y su familia se retiraran de su casa para celebrar la cena de Nochebuena.

Seguí se mostró molesta por el robo, pero a la vez aliviada porque ni ella ni su familia se encontraron con los delincuentes. "Estamos bien y eso es lo importante. Pude haberlos encontrado porque volvi a retirar una guarnicion, y pudo encontrarlos mi hijo porque fue a retirar una bandeja. Ocurrió en ese lapso entre que yo regresé y él ingresó que habran sido 45 minutos. Un milagro no cruzarnos", expresó la abogada.

Seguí contó que tuvo algunos inconvenientes para comunicarse con la Policía luego de descubir el robo, aunque luego logró este objetivo.

Tras denunciar en denunciar en Facebook la difícil situación que le tocó vivir, Seguí recibió innumerables muestras de solidaridad en la red social. Los delincuentes se llevaron una cámara de de fotos costosa y ahorros, y dejaron la casa toda revuelta. "Lo peor: te privaron de todas las fotos del viaje a Alemania. Por supuesto que lo material se recupera; doy gracias de no haber estado", subrayó.

Por último, la decana de Derecho de la UNT envió un mensaje esperanzador: "no pudieron conmigo. No suspendi la nochebuena y no me vine a casa hasta las 3 am ,asi que ahí recién me enteré más o menos qué se llevaron. Pero confieso que la noticia fue un masazo y estuve medio ausente del festejo. Sí era importante no arruinar el festejo de los demas. Y asi fue".

La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, Adela Seguí, fue víctima anoche de un robo en su domicilio. Según relató la letrada en su cuenta de Facebook, el ilícito se produjo minutos después de que ella y su familia se retiraran de su casa para celebrar la cena de Nochebuena en otro lugar.





Seguí se mostró molesta por el robo, pero a la vez aliviada porque ni ella ni su familia se encontraron con los delincuentes. "Estamos bien y eso es lo importante. Pude haberlos encontrado porque volvi a retirar una guarnición, y pudo encontrarlos mi hijo porque fue a retirar una bandeja. Ocurrió en ese lapso entre que yo regresé y él ingresó que habran sido 45 minutos. Un milagro no cruzarnos", expresó la abogada.





Seguí contó que tuvo algunos inconvenientes para comunicarse con la Policía luego de descubir el robo, aunque luego logró este objetivo.





Tras denunciar en Facebook la difícil situación que le tocó vivir, Seguí recibió innumerables muestras de solidaridad en la red social. Los delincuentes se llevaron una cámara de de fotos costosa y ahorros, y dejaron la casa toda revuelta. "Lo peor: te privaron de todas las fotos del viaje a Alemania. Por supuesto que lo material se recupera; doy gracias de no haber estado", subrayó.





Por último, la decana de Derecho de la UNT envió un mensaje esperanzador: "no pudieron conmigo. No suspendi la Nochebuena y no me vine a casa hasta las 3 am, asi que ahí recién me enteré más o menos qué se llevaron. Pero confieso que la noticia fue un masazo y estuve medio ausente del festejo. Sí era importante no arruinar el festejo de los demas. Y asi fue".