Contaminación ambiental

¿Cómo se puede explicar el comportamiento de los habitantes del ?Jardín de la República? en todo lo que se refiere al cuidado de su medio ambiente, su hábitat, ?su casa?? Cabe preguntarse: ¿Se trata sólo de desconocimiento, incultura, insensibilidad, desprecio por la limpieza, el orden y las buenas costumbres, o es que nuestros coterráneos hemos optado por la ?cultura qué me importa?? ¿Por qué todo se ensucia, se pinta o se destruye? Hasta los pocos contenedores que aún permanecen sanos y sin pintadas rebalsan de basura maloliente, donde sobrevuelan moscas y mosquitos, caminan cucarachas y no sería raro observar algunos roedores. Hace unos días en un 4º piso de un edificio céntrico tuvimos la visita de una rata. ¿Cómo pudo subir? Por el enjambre de cables que trajeron aparejados los avances tecnológicos. ¿De dónde vienen? De depósitos, despensas, mercados o casas poco afectas a la limpieza. La acumulación de mugre nos supera y no quiero ser apocalíptico, pero vivir rodeados de basura es un factor de alto riesgo para la salud de los habitantes de nuestra ciudad, especialmente los niños, porque tocan todo sin el adecuado cuidado, por su natural tendencia a explorar el mundo que los rodea, porque son más ?bajitos? y algunos andan a ras del suelo, gatean o reptan pues aún no caminan. Tampoco quiero abrumarlos con una clase de enfermedades infecciosas, pero hemos pensado en el peligro de las enfermedades transmitidas por vectores: dengue, zica, chikunguya, paludismo, chagas, peste, etcétera. O las transmitidas por el agua o los alimentos: cólera, salmonellosis, giardiasis, leptospirosis, strongyloidiasis, teniasis, etcétera. ¿Y cómo pueden llegar estos agentes patógenos al agua que bebemos o los alimentos que comemos? Por consumir agua sin hervido previo, agua poco segura por la contaminación de las napas freáticas, o alimentos sin la debida conservación, por falta de medios o lo que es peor por desidia y/o desaprensión de personas que, aunque resulte difícil de entender: eligieron convivir con estos malos hábitos. Este peligro latente se acrecienta al comenzar el caluroso verano tucumano. Ya fueron anunciadas por distintos medios tormentas con ?características inusuales?, es probable que las alcantarillas no sean suficientes o se taponen por la enorme cantidad de basura urbana acumulada. Quisiera aprovechar este espacio para contarles una experiencia que hicimos con alumnos de la Facultad de Medicina que cursan el Practicantado Rotatorio de Pediatría (6º año de la Carrera de Medicina), con la colaboración de la Universidad Tecnológica UTN y el Gersu (Grupo de Estudios de Efluentes y Residuos Sólidos Urbanos) y de su director, el ingeniero Antonio García, quienes investigaron y prepararon material didáctico del tema, con el objeto de transmitir conceptos básicos de higiene y urbanismo en las CAPS y escuelas de sus respectivas zonas de influencia. Lástima que esto quizás no fue suficiente o sea demasiado tarde. Sería muy positivo que además reflexionemos para cambiar estos malos hábitos.



Miguel Ángel Sáez

Ojalá

Con asombro leí en LA GACETA las declaraciones de Jaldo y de su mensaje ?ojalá Cano le cuente de su causa a Garavano?. Y yo le pido: ojalá Garavano intervenga los teléfonos de todos, incluso de Jaldo, y se llegue a la verdad ya que Tucumán se merece una Justicia Independiente; con escuchar los simples llamados telefónicos que se hacen se llega a la verdad y ojalá se sepa la verdad de Tucumán.



María Ofelia Sal

Impuesto a las ganancias

¿Por qué borraron el sushi de la foto de la reunión que tuvieron con el gobierno??, le preguntó el periodista Nelson Castro a Sergio Massa. Se refería a una foto en la que estaba sentado con Frigerio y otros funcionarios. Inmediatamente ?echaron al que subió la imagen del sushi borrado en la reunión por ganancias?. El tema empezó a convertirse en motivo de burlas, aunque el trasfondo, del sushi era un tema bastante serio: la confiscación del salario, bajo la forma de un impuesto, llamado ?ganancias?. La ostentación y la lujuria, mientras degradan las condiciones de vida obrera, no son nuevas. ?Pizza con champagne? surgió en los 90, luego de una reunión de gabinete y allegados que durói hasta tarde. Menem pidió que fueran a buscar unas pizzas para ofrecer a los presentes. Y desde luego, el champagne era una bebida obligada; por eso quedó como símbolo de ese gobierno. Después fue suplantada por ?sushi con champagne?, y el creador, Antonio De la Rúa, ex pareja de Shakira. En esos tiempos, Antonito manejaba resortes del gobierno de su padre, y como no quiso copiar la ?gronchada? de la pizza, la suplantó por el sushi, imponiendo la moda de los llamados ?chicos sushi?. Con los Kirchner se impuso la ?izquierda caviar?, por sus acuerdos con las mineras y contratistas del Estado. Critican a la oligarquía, pero viven como ellos, afectos a las gruesas billeteras. Hoy, Macri y Massa, en formas y contenidos (sushi y proyectos de ?ganancias?), como en el pasado, coinciden en burlarse de los trabajadores. ?La aprobación por parte de Diputados del proyecto de ley que eleva el mínimo no imponible de ganancias no pasa de ser un escandelete de la llamada oposición- la misma que se ha jugado todo el año por la defensa de la gobernabilidad de Macri. Estamos, en primer lugar, ante una repetición de lo ocurrido con el proyecto de ley antidespidos, cuantos estos ?opositores? no hicieron nada por hacer valer los dos tercios necesarios para rechazar el veto del ejecutivo como ocurriera en aquella ocasión, la burocracia de los sindicatos tampoco esta vez ha dicho esta boca es mía para apoyar con anuncio de medidas de lucha un proyecto que lleva el piso del impuesto a $33.000 para solteros, y $44.000 para casados? (Jorge Altamira). El acuerdo alcanzado por el gobierno y la cúpula de la CGT es un golpe brutal al bolsillo de los trabajadores. La mayoría de los que actualmente pagan lo seguirán haciendo en el 2017. Ajusta sólo el 23% el Mínimo no Imponible, una cifra que estará muy por debajo de la inflación del 2017 y no permitirá recuperar lo que se ha perdido en el curso de los últimos años. Nadie, por otra parte, invocó el ?costo fiscal? cuando el Gobierno resolvió eliminar las retenciones al agro. El Gobierno, según sus funcionarios, ?cedería? recursos al reducir el cobro de ganancias sobre el salario. En realidad reduce el robo a la única propiedad que tienen los trabajadores en la sociedad capitalista: el trabajo asalariado y su precio. Pero los márgenes de maniobras se acortan. En la foto mencionada faltaban el champagne y el caviar.



Pedro Pablo Verasaluse

Diálogo y palabra

El diálogo tiene una larga historia, tanto de buenas intenciones como de mala fe. En la mayoría de los casos se busca que la palabra posea tal jerarquía que pueda sustituir la acción, sobre todo cuando esta tiene formas bélicas y agresivas. La persuasión, una satisfacción que premia a los seductores más hábiles en el arte de convencer (vencer con el otro), es un instrumento muy valorado. El diálogo suaviza el ardor del poder, que aparece apenas atenuado en el fragor de las luchas verbales. Los contendientes se presentan sordos ?no así mudos. La autocrítica es vivida como suicidio y el interlocutor mirado como oponente. En las viejas parejas ?no necesariamente en las parejas de viejos- se suelen desarmar las discusiones crónicas mediante jugosas críticas a terceros. Dialogar configura el atractivo singular de toda promesa: tener la verdad de nuestro lado y ratificar autoestima, tan escasa en este mundo depresivo. Así se observa que el poder está en el ?qué? y el diálogo en el ?cómo?. En todo diálogo aceptado el ansia de poder toma formas civilizadas tales como postergar la eliminación física o política del oponente, tratar de descalificar con elegancia y cometer uno o más desbordes cuando se observa que la disculpa posterior luce más que la imprudencia. El corazón del diálogo, cuando los infartos de la hipocresía lo permiten, está en la renuncia sincera que posibilita acuerdos creíbles. La prueba es decidir por consenso. Las mejores reuniones son aquellas de las que los integrantes salen rezongando por haber cedido para lograr consenso y donde ganar por votación se lee paradójicamente como antidemocrático. ¡Ah, me olvidaba! También se puede dialogar con uno mismo.



Osvaldo Aiziczon

Autocalificación

Felicito y comparto totalmente con el lector Federico Vázquez por su carta ?Autocalificación: un ocho? (14/12); me gustaría agregar a tan acertado diagnóstico los infantiles Decretos de Necesidad y Urgencia presidenciales; no puedo creer que el Presidente no cuente entre su equipo de colaboradores un asesor que le diga ?Mauricio te estás equivocando?, como querer nombrar ministros de la Corte; incluir familiares en el blanqueo a pesar de contar con una ley recién promulgada; ampliar el presupuesto 2017 en $120.000 millones cuando todavía no entró en vigencia. ¿Es acaso impericia, ignorancia o simplemente toman a los argentinos por despistados que no nos damos cuenta de nada? Todos ellos se presentaron y presentan como los máximos exponentes de la economia argentina y nos quieren hacer creer que no sabían el país que recibían estos genios matemáticos confeccionaron un presupuesto 2017 si saber cuánto necesitarían para gestionar sin sobresaltos durante 2017; o como bien analiza el diario La Nación, ¿qué necesidad tenía Macri mandar a debatir en el Congreso el impuesto a las ganancias sabiéndose minoría y que sus otroras socios le votaron en contra otras leyes? ¿Acaso quiso dejar como culpable a la oposición en general, apretando a los gobernadores con la coparticipación, ya que se viene un año electoral? Señores, esto no es un país serio y a los inversores los tendrán que seguir esperando, ya que este tipo de equivocaciones a ellos no les sirve y al país menos.



Fernando Carlos Brunet

Helicóptero

Sé de la utilidad que un helicóptero moderno que compró la provincia en estos dias -ya tiene uno funcionando-que cuesta 8 millones de dólares que equivalen aproximadamente a 125 millones de pesos -una fortuna-. Hay que establecer prioridades que son más urgentes, como la construcción de una nueva cárcel, que hace años se viene pidiendo, porque la actual es muy antigua, obsoleta, insegura y debe estar colapsada porque las comisarías están llenas de presos calabozos y hasta leí en LA GACETA que alquilaban un galpón para que duerman los presos extramuros. Todo esto crea más inseguridad para los ciudadanos, agregado el aumento de la delincuencia que crea nuevos reos que ingresan al penal. Además quiero que informen a la sociedad si terminaron las obras de infraestructuras de los ríos del sur de la provincia, que produjeron las graves inundaciones el año pasado y si se repusieron los 11 puentes destruidos por el agua. En su carta el lector Daniel Mas (9/12) habla del proyecto Pelli, referido a la construcción de un centro deportivo en Tafí del Valle, y manifiesta: Tucumán es una provincia pobre y tiene todo tipo de necesidades básicas insatisfechas, las cuales menciona. Hay que ser realista y solucionar lo más urgente.



Francisco Sánchez

Vaivenes educativos

¿Cómo participar a los gobernantes actuales de la lógica forma de desarrollo? A través del tiempo la Argentina fluctuó desde la importancia de la escuela pública a las universidades de las que salieron esos hitos que nos auguraban un desarrollo continuo y abarcativo, hasta el desarme de esa escuela pública en crecimiento, para volver otra vez al desprecio de la enseñanza. Maestros mal pagados, escuelas casi abandonadas, repartirse la responsabilidad de la Nación entre provincias, municipalidades, desfinanciar a las universidades, quitándoles la autarquía que las hizo famosas en toda América latina y también en otras latitudes, por la calidad de la enseñanza y el producto de sus mentes. Luego tuvimos un regreso hasta llegar al autoabastecimiento energético, porque la inversión se hizo posible, después regresamos a lo nacional y popular financiado como si estuviéramos en algún país con minas de oro produciendo a full, y en realidad todo se debe a la emisión de dinero descontrolada, hija de los cambios en la dirección de la entidad monetaria; cambia presidente del Banco Central como si fueran gerentes de un supermercado. Nadie pone en duda que la inversión debe conservarse mediante las utilidades de nuestras empresas de servicio, desde los ferrocarriles, hasta la producción de petróleo, energía eléctrica o gas. Sería de ignorantes evitar lo que se denomina eficiencia y planificación; eso no está en duda, las empresas deben dar ganancias mostrando horarios respetados, y mejorar todo el servicio. Empero, si no se toma como base de esta nación que lo tiene todo, la educación de alto nivel, si no se le da de una vez por todas, la fuerza de una política de Estado a la educación de alta calidad como la hubo en tiempos pasados, cuando fuimos una nación modelo para muchos, por más planes que se hagan, por más cambios de paradigmas para decir que se está emprendiendo algo nuevo y que nos hará un país mejor, será inútil si no se toma a la educación como una verdadera lucha a la ignorancia, que es la que sufren millones de argentinos. O los gobernantes actuales no quieren verlo o no les interesa, o no tienen la capacidad necesaria para entender que gobernar es educar en primer lugar; luego están las otras prioridades de este país rico al hartazgo y sin embargo con tantos argentinos en esa maldita emergencia.



Carmelo Felice

