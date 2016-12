Este año no habrá tantas luces en el cielo: disminuyó la venta de pirotecnia

FIESTAS

Vendedores de cohetes afirmaron que esperaban que la mercadería salga mucho más de lo que fue hasta el momento. Una de las razones podrían ser las campañas contra estos productos.

Cuestión de suerte o de fidelidad de los clientes, pero la venta de pirotecnia para Nochebuena se ha mostrado muy dispar dependiendo el local que se consulte. Mientras algunos comercios estaban vacíos y especulando con el salvador comprador de último momento, otros festejaban una buena venta esta temporada.



"Querés una muestra de la recesión? Mirá cómo está esto. Muerto. Y si bien es cierto que el último día (24 y 31) es el que más se vende, en un día no vamos a repuntar lo que no vendimos en todo el mes", lamentó Ramón Do Campo, de una casa de cohetes que nació a finales de los 90 en una esquina bien concurrida del centro.



No era exagerado su panorama: de los dos salones sólo habían habilitado uno y los 10 vendedores tenían más descanso que trabajo.



A Do Campo le preocupan el volumen de ventas y también los montos: "hay quienes compran $50, raspafósforos para los chicos", afirma. Y no considera que la baja en las ventas se deba a las campañas en contra de la pirotecnia (por los animales y las personas autistas, entre otros motivos) sino en la palabra que reitera sin cansancio: recesión. No le atribuye la baja de las ventas a esas campañas, pero sí le preocupan; por eso, en su local juntan firmas para frenar el proyecto de ley que busca prohibir la pirotecnia.



Por la calle Córdoba, a dos cuadras de la city bancaria, debutó hace dos semanas otra casa de cohetes fundada en ocasión de las fiestas. Hay ventas, según los encargados, pero no como se esperaba. "Muy tranquilo, nos imaginábamos más. Claro que hay que esperar al que compra a último momento", especula Abel Lobos. Él solía instalar su mesita con cohetes en Independencia y Alem, pero ahora está en un local formal.

"Lo que más llevan son cosas para los chicos: estrellitas, raspafósforos, cañitas voladoras y cosas así. En promedio gastan $ 500, aunque para un circo más o menos lindo necesitás gastar unos $ 1.000", contó.

Susana Tapia es una de las tantas vendedoras que en esta época deja la venta ambulante de manteles y anteojos en el centro e instala su mesita en el barrio, en Villa 9 de Julio. "Raspafósforos y cañitas es lo que más llevo porque es lo que compran los chicos", dijo la mujer, de 37 años.



No aumentó tanto



"La gente compra y se sorprende para bien porque, para lo que aumentó todo, los cohetes no aumentaron tanto los precios. Calculo un 30% más que el año pasado", estimó Daniela de Buzo, de una tienda de pirotecnia en la calle Mendoza, y celebró una buena temporada de ventas, esperando que el movimiento aumente para Año Nuevo. "La gente quiere quemar el año, despedirlo con un buen espectáculo", añadió. Para ese show, dijo, con $ 500 se puede comenzar, aunque por $ 2000 se puede hacer algo mucho más grande. "Mucha gente hace la vaquita familiar y lleva de todo, porque lo disfruta mucho. Los grandes, fuegos artificiales y los chicos estrellitas, estallidos y raspafósforos. Eso es lo más común de vender", detalló.



Mónica Lamas, compañera de Daniela, hizo su defensa a la pirotecnia y habló del proyecto de ley que está inquietando a la industria de ese rubro. "Lo que tienen que entender es que mucha gente trabaja de esto. Desde el busca que vende en la calle hasta los empleados formales que se contratan y que se incrementan en esta época", finalizó.



Algunos precios:



Tortas con luces de colores: desde $230. Una de 150 tiros puede costar $ 5.900



Bombas de estruendo T1: $50 pack x3



Cañas voladoras con luces de colores: $ 250 x 4