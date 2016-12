Barañao continuará como ministro a pesar del conflicto en el Conicet

DECISIÓN TOMADA

El funcionario se hizo eco de los rumores sobre el abandono del cargo y explicó sus condiciones.

BUENOS AIRES.- El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, ratificó hoy su continuidad en su cargo, tras destacar el acuerdo alcanzado con los investigadores del Conicet que, luego de cinco días de protestas, aceptaron la propuesta de que se les mantendrá sus becas durante todo 2017.



"Sigo como ministro, por ahora mi aspiración es tomarme vacaciones como ministro", dijo Barañao, después de que la permanencia en su cargo fuera puesta en duda en distintos sectores a raíz del conflicto desatado con becarios del Conicet.



El funcionario ratificó el compromiso de ubicar a unos 500 doctores en instituciones. "No era sencillo, podría haberse resuelto pacíficamente durante esta semana a través de un dialogo racional, lamentablemente no fue así; pero bueno, estos doctores van a tener tranquilidad todo el año que viene y luego se insertarán en distintas instituciones", explicó.



El funcionario destacó el compromiso del Gobierno nacional con los investigadores y subrayó el entendimiento alcanzado con los becarios, confirmó que el Conicet tiene una tasa de crecimiento que es limitada, no puede tomar a todos, todos los años.



Sobre los rumores sobre su eventual alejamiento, el ministro se hizo cargo de sus palabras y las justificó: "lo que yo dije es que como a todo funcionario, si a uno no le dan los fondos, es una quita de confianza y, además, es por una cuestión de cumplir con los deberes de funcionario publico".



En su primer mandato con Cristina Fernández de Kirchner, aclaró que el seguía en el cargo mientras tuviera presupuesto para hacer lo que creía que tenía que hacer.



Barañao explicó que trataron de que los recursos humanos, que estaban calificados, pudieran ser ubicados en las instituciones donde trabajan, porque los becarios no solo trabajan en el Conicet, sino en universidades, el INTA, el INTI, universidades privadas", resumió.



"Tratamos que cada institución, por un mecanismo que vamos a ir implementando durante el año, sea la que finalmente se haga cargo de los contratos de estos recursos humanos que son altamente valiosos".