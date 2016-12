Nochebuena y Navidad: horarios de atención en hospitales y CAPS

El Ministerio de Salud Pública informó cómo funcionarán los distintos centros asistenciales del Siprosa durante las fiestas.

El Ministerio de Salud Pública informó cómo funcionarán los distintos centros asistenciales del Siprosa durante los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre de 2016 y el 1 de enero de 2017, garantizando la atención para la población.



Hospitales del Interior, Policlínicas y CAPS con atención de 24 horas: modalidad Guardia.



CAPS de 6 horas y 12 horas: no se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital de Clínicas “Presidente Nicolás Avellaneda”: atención en Guardia Mayor (adultos), Guardias de Neonatología y Pediatría, Guardia de Obstetricia, laboratorio y radiografías de guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital Centro de Salud “Zenón J. Santillán”: Guardias clínicas, quirúrgicas y traumatológicas. Laboratorio y Diagnóstico por imágenes: Modalidad guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital Ángel C. Padilla: pacientes internados en Salas de Internación y Unidad de Cuidados Intensivos: Modalidad Guardia. Atención de Servicios con Modalidad Guardia: Clínica; Emergentología; Cirugía General; Neurocirugía; Traumatología; Odontología y Salud Mental. Diagnóstico por Imágenes: Tomografías 24 horas. Resonancias: Guardia Pasiva. Radiología: Guardia Activa. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Instituto de Maternidad y Ginecología “Nuestra Señora de las Mercedes”: Sala de Partos: Modalidad Guardia. Cirugía de Urgencias. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital del Niño Jesús: Clínica, Cirugía, Anestesiología, Traumatología, Hemoterapia, las cuales funcionarán durante las 24 horas. Neurocirugía y Endoscopía: Modalidad Guardia. En caso de que se presente algún inconveniente con pirotecnia, el hospital cuenta con dos médicos especialistas en quemados. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital Regional de Concepción “Dr. Miguel Belascuain”: Pediátrica, Guardia Mayor, Maternidad, Sala de Parto, Servicios de Clínica Médica de Guardia, Servicio de Traumatología de guardia: Modalidad Guardia. Servicio de Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes (para paciente que ingresen por guardia y para pacientes internados): Modalidad Guardia. Atención en UTI 24 horas. Servicio de Ambulancia: ECO 4 -ECO 10. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital Gral. Lamadrid de Monteros: Guardia General, Unidad Coronaria, Pediatría y Maternidad: Modalidad Guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital Presidente Néstor Kirchner: Servicio de hemato-oncología: modalidad guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital Del Este “Eva Perón”: Materno-infantil: Modalidad Guardia. Laboratorio y radiología: modalidad Guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital “Dr. Juan Manuel Obarrio”: atención en el Servicio de Emergencias (médicos y enfermeros): Modalidad de guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Hospital de Salud Mental “Nuestra Señora del Carmen”: atención en el Servicio de Emergencias (médicos y enfermeros): Modalidad de guardia. En las Salas de Internación de Largo Tratamiento: Modalidad Guardia. No se realizará atención ambulatoria por consultorios externos.



Centro de Rehabilitación “Las Moritas”: Enfermería y operadores socio terapéutico (2 de cada especialidad): Modalidad Guardia. También se verá reducido el número total de pacientes internados durante esos días, ya que a aquellos que se encuentren estabilizados se les otorgará salidas terapéuticas para compartir los festejos con su grupo familiar. No se realizará actividades de consultorio externo.