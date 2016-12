Gastos sociales



Lamentablemente el señor Carlos Duguech ganará su “apuesta” propuesta en su carta “Gastos Sociales” (20/12). El lector apuesta $1.000 a que los comprobantes de los “gastos sociales” nunca aparecerán. La inmensa mayoría de la sociedad tucumana nos perjudicamos económicamente por la pérdida de valijas llenas con millones de pesos que los legisladores aún no justificaron y lo peor es que nos perjudicaremos aún más por las razones expuestas en la carta del señor Duguech. En realidad, dicha “apuesta” no es tal ya que no existen (lamentablemente) riesgos de perder, por lo tanto, aprovechando esta lamentable oportunidad que nos brindan nuestras autoridades de ser un seguro ganador, decidí sumarme a la propuesta y también apostar la suma de $1.000 a que los comprobantes por los “gastos sociales” nunca aparecerán y si lamentablemente ganara, también destino esa suma de dinero a la Comisión Pro Niño del Hospital de Niños de nuestra provincia. Pido a los ciudadanos que aprovechen esta triste realidad y se sumen a la propuesta de Duguech ya que es una oportunidad única que tiene la Comisión Pro Niño de recibir una inmensa suma de dinero.



Enrique Celario



Celarioenrique@yahoo.com



Ex terminal



A un año de esta gestión municipal el deplorable aspecto de la zona de la Ex Terminal de ómnibus no ha experimentado el más mínimo cambio, lo cual evidencia la total falta de interés de las actuales autoridades por la zona. Pero es evidente que a los responsables de mantener el orden y la higiene no les interesa como tantas otras deficiencias que se observan en la ciudad. Es una zona totalmente olvidada por la gestión. Suciedad, puestos de venta de mercaderías con plásticos colgando en lamentable estado. Veredas, como el caso de Av. Saenz Peña primera y segunda cuadra, con mercadería que obstaculiza el paso del peatón, cartones, bolsas, muebles y todo tipo de mercancías que además del aspecto deprimente que ofrecen, hace muy dificultoso caminar por las mismas.Y los inspectores? Qué pasa que no controlan? Concurren a la zona? Y si concurren, por qué no pueden poner orden a tanto descalabro. Es una verdadera vergüenza que un lugar tan próximo a la plaza principal tenga semejante aspecto, y que nadie se preocupe por revertir esta lamentable situación. Este cambalache donde todo vale, el que quiere colocar un perchero sobre la vereda lo pone y así con muebles, etcétera, porque saben que nadie les dirá que no pueden hacerlo. Pero, reitero, no existe el más mínimo interés por mejorar tan vergonzoso panorama. A las autoridades responsables no les importa. No he escuchado una sola referencia por parte de las mismas, que manifieste un mínimo interés por cambiar el aspecto lamentable de todo este desastre. Vergonzoso.



Matías Lomello



matias7643@gmail.com



Un país impredecible



La Argentina demostró un increíble poder de recuperación a través de los años, a pesar de los malos gobernantes cosa que asombró a los propios argentinos y a países extranjeros. “Argentina es tan rica como hace 50 años; nada más que la riqueza ahora está repartida en diez” (Julio Bárbaro, 24/11). O sea que el potencial existe, lo dice todo el mundo, lo cual demuestra que sería un país para reestructurar, no para administrar. En cuanto a la conducción, una reconocida periodista internacional que nos visitó hace poco, lo describió en unas pocas frases: “Acá escandalizó la impunidad, o sea que hubo fallas en el sistema, y cuando hay impunidad la democracia no funciona”. Por más habilidad que tengan o voluntarismo que pongan los gobernantes y economistas de turno, arreglar esto, en el corto plazo, sería como creer que se puede sacar una galera de un conejo. Un notable error del actual gobierno fue poner fechas y plazos para algunos logros y ahora la ciudadanía y la oposición les pasan factura diariamente. Creo que cuando se hicieron cargo no sabían en un cien por ciento en las aguas que iban a navegar y se encontraron con una tormenta que no figuraba en el radar y en el día a día siguen surgiendo sorpresas y es como una tempestad que no se puede esquivar y de la que cuesta salir. La actual conducción tuvo actitudes acertadas; por ejemplo, cuando se equivocó dio marcha atrás o rectificó el rumbo y otras que lindan con el ridículo como el bono de $ 1.000 para fin de año, que es como abanicar un muerto, con el agravante que en vísperas de elecciones surge lo peor de cada uno, porque el que supondrá aliado o amigo al otro día lo tiene en la vereda del frente. O sea que la “mano viene movida” como diría Don Parkinson.



Alberto Antonio



Seguljaalanset507@gmail.com



Escuelas en vacaciones



Cuando faltan cinco días para que los docentes salgan de vacaciones, el Ministerio de Educación difunde una circular 14/16, en donde informa que los comedores escolares funcionarán en enero/17. O sea que sin consultar y sin ningún tino ni sentido común, informan esa “novedad”. Señor ministro, es un despropósito. Muchos directores y docentes pagaron sus merecidos descansos y con esto ¿quién se hará cargo? Además los niños tienen que estar con sus padres en ese período y no hacer que las directivos tengan nuevamente que peregrinar para que les den el dinero que solamente alcanza para un sándwich de mortadela. Según la circular, son 40 escuelas las afectadas y en cada una de ellas estarán cuatro docentes. ¿A los funcionarios no les parece que esa medida debería haber sido tomada a mediados de año, así cada directora sabría qué hacer? Pero como en ese Ministerio antes y ahora se toman decisiones entre gallos y medianoche, es seguro que las cosas no saldrán bien. Por otra parte, es importante y sustancial que los docentes que lo lleven a cabo reciban un plus, considerando que ellos están para enseñar y no para cocinar. Los educadores no son objetos que se los puede manejar a su antojo; son seres humanos que merecen todo el respeto, comprensión y deferencia, ya que de ellos depende el futuro del país.



María Eugenia



Ezquereugemuro@hotmail.es



Período lectivo



Recién el 22 de diciembre pudimos decir que estamos de vacaciones y no por mucho tiempo ya que el 14 de febrero hay que volver de nuevo a las aulas... Estamos tan cansados que apenas nos quedan ganas de salir a hacer alguna compra para la Navidad, por lo menos así es en mi caso. En este momento tengo muchos interrogantes... Si las clases terminaron el 2/12 ( adelantadas esta vez ya que el año pasado terminaron el 10) ¿por qué nos “negrean” tanto? ¿Para qué pusieron dos días de jornadas en mitad de un feriado puente provocando así la dilatación de los días de recuperación de los alumnos, y para qué? ¡Para seguir hablando de lo mismo! Esto hizo que retrasáramos una semana mas los exámenes. Si realmente lo que quieren es que “justifiquemos” el sueldo yendo a trabajar sólo para cumplir horarios en temperaturas tan altas como las de esta semana, que al menos lo hagamos con aire acondicionado y refrescos como los despachos de supervisoras, ministros, etcétera. ¡El martes 20/12 nos tocó a algunos docentes tomar examen a un grupo de más o menos 20 alumnos en un aula que no contaba ni siquiera con ventilador! Lo que consiguen es que los docentes terminemos agotados y empecemos agotados... si en febrero no hay nada que hacer y sabemos que Tucumán en verano es parecido al infierno. Otro interrogante que me surge ahora es el tema de los comedores de verano que está afectando a muchos docentes a quienes “chamuyan” con el tema de que se les devolverán las vacaciones en febrero...Todos sabemos que eso pocas veces se cumple. ¿Cuál es el tema de los comedores? ¿Acaso jamás podremos tener vacaciones como la gente? En todo caso que los padres busquen la comida o se les mande la comida a sus casas en vianda. No, parece que prefieren que caminen bajo el sol muchas veces kilómetros, arriesgándose a los golpes de calor o en su defecto a la lluvia torrencial, ya que sabemos que el verano también es sinónimo de tormentas intensas. ¿181 días de clases? ¡Eso es un cuento! No llegamos... pero claro lo que importan son las estadísticas... la educación hoy por hoy es sólo una plataforma para la política... ya no importa la calidad, sólo la cantidad, llena de falencias. Una pena... creo que con todas estas pautas nombradas no tenemos demasiado incentivo ¿o sí?



Sonia Cabbad de Hurtado



sonia13100@hotmail.com



180 días de clases



Cuando escucho a algunos funcionarios declarar, con tanta gallardía, que Tucumán es una de las provincias que cumplió con los 180 días de clases, vienen a mi memoria los días de mi niñez en la escuela 9 de Julio; mis inigualables maestras que nos enseñaban con las simples historias de Chico Carlo y Juvenilia a comprender textos, a manejar un lenguaje fluido y tener una escritura correcta. Sabíamos de las culturas precolombinas que habían habitado en suelo tucumano, y recitábamos de memoria “Vivan mis valles, los calchaquíes y mis montañas que al sol se ríen..”; sacábamos porcentajes, reglas de 3 y no usábamos calculadoras porque nos sabíamos las tablas de memoria. Aprendíamos la hora mirando el reloj. Comenzábamos las clases en marzo, terminábamos en noviembre y de esa forma no teníamos que soportar el asfixiante calor de diciembre y esos trayectos infernales de la escuela a la casa que tienen que soportar nuestros niños, adolescentes y educadores de hoy. Quizás nuestros funcionarios no tuvieron buenos profesores que les hayan enseñado que la excelencia no se mide en cantidad y que permitir que alumnos y educadores descansen de todas las exigencias que posee el aula en el presente, sería el preámbulo para un año lectivo exitoso.



Graciela Jatib



gachi_j@hotmail.com



Helipuerto en Tafí del Valle



La compra del nuevo helicóptero ya es una realidad. Al respecto corresponde un análisis y evaluación de factibilidad de construir un helipuerto en Tafí del Valle. Esta es una obra de prioridad y emergencia que no acepta postergación; debe ser construida ya y puesta en funciones cuando llegue el helicóptero a Tucumán; estamos a tiempo. Mayo 2017. También es necesario proveer de mayor complejidad en emergencias al hospital de Tafí del Valle . Y, por ser un centro de derivación primaria. Esto ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones en este periódico. En la ruta 307 km 66, en la intersección de esta ruta con las calles avenida General San Martín (conocida como subida del hospital), y monseñor Lamaison, existe sobre la ruta, frente a la comisaría de Tafí del Valle, a 100 metros del futuro cuartel de bomberos voluntarios y a 400 m del hospital, el terreno necesario. Este terreno fiscal, padrón número 682474 de aproximadamente 4.000 m², es un remanente o espacio verde del loteo “La Quebradita” que realizó la Provincia con anterioridad. No es necesario expropiar o comprar terreno, sólo se le debe asignar un destino: helipuerto. Si corroboramos la información expuesta, contamos con toda la infraestructura necesaria para dotar a la salud pública de un servicio de privilegio. ¡Qué cerca estamos! Un helipuerto para emergencias es una simple plataforma de 40 m por lado (1.600 m²), con iluminación periférica de identificación, construido con una capa de hormigón de 20 cm de espesor y cuyo costo aproximado, hecho por administración, puede ser de 2 millones de pesos. 2 millones. Comparado con los 8 millones de dólares que costó el helicóptero, equivale a 1,56% del valor del helicóptero. Es necesario que en el área de salud pública (emergencias, traslados) empecemos a pensar en serio y darle a esta obra la prioridad que se merece. No nos parece que tengamos que esperar la fantasía, con todo respeto, del Centro de Alto Rendimiento para contar con un helipuerto en Tafí del Valle. Es más, los directores de los hospitales de extremos de la provincia, Trancas, Juan Bautista Alberdi, etcétera, ya deberían estar gestionando un helipuerto. Los accidentes y las emergencias no los padecen los otros, podemos ser nosotros. Estamos convencidos de que los funcionarios, gobernantes y políticos tendrán que proceder con coherencia en este tema y hacerlo realidad.



Héctor E. Chrestia



Martín Fierro 555



Yerba Buena



Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: cartasaldirector@lagaceta.com.ar, consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.