La bailarina de Fernando Carillo contó la mala experiencia que tuvo con el actor

POLÉMICA

La joven sacó a la luz algunos de los malos momentos que le tocó vivir en el Bailando 2016.

Camila Mendes Ribeiro, la joven que acompañó a Fernando Carrillo en el Bailando 2016, denunció que le tocó vivir momentos incómodos por un supuesto acoso del actor venezolano.

"Creo que se vio antes de bailar la cumbia pop, se copó con la situación del preacting mientras Marcelo estaba presentando el baile que íbamos a hacer. Me empezó a dar unos besos en el cuello, me agarró de la cintura y como que me acercó a él con ganas. Eran momentos en los que habían cosas de más, cuando dejé de ser la bailarina y pasé a ser parte de la escenografía, y él pasaba a hacer lo que quería", contó la bailarina.

Pero eso no fue todo, Camila relató que "una vez terminamos la sentencia de la música disco, fuimos a comer con todo el equipo. Ensayamos en San Isidro y él vivía a diez cuadras, creo. Todavía no tenía un remise que lo lleve y lo traiga, entonces, la coach lo llevaba y traía, pero como ese día ella no podía, yo lo llevé hasta la casa. En el camino, yo iba manejando y él sentado al lado, se me empezó a abalanzar diciéndome cosas, como ‘Cami, qué bella eres. Me gustan las niñitas así como vos, que tus 'bubis' son muy suavecitas’. Me decía cosas. En eso, se mira el pantalón y me muestra que está al palo y se empieza a dar unos golpecitos y me decía ‘mira, Cami, cómo me pones. Vente a casa, mira, niñita hermosa’. No sé, lo tuve así hasta que llegamos a la casa, y nada".

"Como que fue una situación muy incómoda, en que lo tuve que parar. Él veía mi cara de incomodidad, pero él no es una persona que registre mucho el alrededor. A partir de ahí, le tuve que parar el carro, tratando de ponerle límites, pero sin hacerlo enojar para no provocarle frustración, porque tenía que seguir laburando", detalló Mendes Ribeiro.

Sin embargo, el ex de Catherine Fullop negó que haber acosado a la bailarina y añadió que "de Camila me sorprende mucho esto porque yo he sido su amigo, la he apoyado, la traté como una dama a ella, a su equipo y nuestra profesora Nadia. Soy un caballero. Siempre estuve pendiente de que estuvieran bien, atenderlas, llevarles regalos cuando viajaba y consentirlas, porque así soy. Entonces, esto es totalmente falso. Estoy seguro de que en algún momento saldrá a aclararlo y desmentirlo".

"Alguna vez sí me llevó a mi casa porque ensayábamos en San Isidro y yo no tenía auto en Argentina, tenía chofer, remises y alguna vez ensayábamos y me llevaba ella a mi casa, o Nadia. Muchas veces íbamos a comer porque me gusta mucho tratar bien a mis colegas, siempre. La traté siempre de colega porque tengo una relación hermosa, una mujer hermosa. Por eso no se me vio nunca en la calle ni de fiesta. Nunca le hice un comentario, lo puede aclarar ella por teléfono", concluyó.

