Lectores respaldan la idea de que la avenida Kirchner vuelva a llamarse Roca

POLÉMICA

Más del 82% de los foristas apoyaron la iniciativa de los concejales Manzone y Bussi, que quisieron tratar el proyecto en tablas pero no recibieron aval.

La iniciativa de los concejales Sandra Manzone (Acuerdo para el Bicentenario) y Ricardo Bussi para que la avenida Néstor Kirchner vuelva a llamarse Julio Argentino Roca no contó con el aval suficiente para ser tratada sobre tablas en la última sesión del Concejo Deliberante capitalino. Sin embargo, fue ampliamente respaldada por los lectores de LA GACETA.



En un sondeo realizado por este diario, del que participaron 4.107 foristas, más del 82% se expresó a favor del cambio de nombre de una de las principales arterias de la zona sur de esta capital. La encuesta estuvo disponible hasta el pasado lunes.



La iniciativa debía ser tratada aún por las comisiones de Hacienda y Presupuesto (presidida por el peronista José María Franco) y por Moralidad (encabezada por la manzurista Dolores Medina Taljuk), algunos concejales del ApB y del bussismo intentaron tratarla el pasado viernes en la última sesión del Concejo en el año. Para ello, debían reunir dos tercios de los votos, pero el intento fracasó: sólo Manzone, Bussi, Eduardo Verón Guerra y Agustín Romano Norri votaron a favor de su tratamiento. Por el momento se desconoce si los impulsores del proyecto intentarán convertirla en norma el próximo año.



Ocho días después de la muerte del ex presidente Kirchner, el entonces intendente de la Capital, Domingo Amaya (hoy secretario de Vivienda y Hábitat del gabinete del presidente Mauricio Macri), había convocado a una sesión extraordinaria del Concejo con el fin de bautizar un tramo de la avenida Roca, en honor al recientemente fallecido dirigente del peronismo. El Frente para la Victoria de ese momento había impuesto sus números y triunfó el cambio de nombre por 14 votos contra tres.



Opiniones más allá de un voto



La encuesta de LA GACETA también ofreció a los foristas dejar un comentario y más de 70 accedieron. En su mayoría, respaldaron que sea quitado el nombre de Kirchner de la arteria. No obstante, un importante grupo solicitó que no lleve el nombre de Roca sino el de un científico o de un médico.



"Había en nuestra Provincia un gran científico llamado Juan Oliver, creador de la leche contra la diarrea infantil, hoy usada en todo el mundo. Sería muy buena que dicha avenida o alguna calle importante llevara su nombre", opinó el forista Carlos Darío Moreno.



El lector Ilticu, en tanto, consideró que la avenida simplemente debe llevar su nombre anterior. "ROCA, a ver todos juntos ROCAAAAAA es como todo el mundo la conoce y la llama.... ROCA... vamos a dar y sugerir millones de nombres pero todos la vamos a seguir llamando ROCA... o no??", escribió.