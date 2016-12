ATE rechaza el bono de $ 2.250 en dos cuotas, que anunció el Gobierno

FIN DE AÑO

"Habíamos pedido $ 5.000 y que se reabra la mesa de discusión salarial", argumentó el titular del gremio, Marcelo Sánchez.

El anuncio oficial de que los trabajadores estatales cobrarán un bono de fin deaño de $ 2.250, pagadero en dos cuotas, no cayó bien entre los dirigentes de ATE-Tucumán.

"Ya nos había anticipado el ministro de Gobierno (Regino Amado) sobre el bono y nosotros le manifestamos nuestra disconformidad por insuficiente, porque sumaban $ 3.000 pesos con los $ 750 que nos habían dado en el mes de noviembre. Nosotros teníamos otras expectativas, nosotros habíamos pedido $ 5.000 y que se reabra la mesa de discusión salarial teniendo en cuenta el tarifazo de los servicios y la inflación", dijo el secretario general del gremio, Marcelo Sánchez, según publica el portal Lv12.com.ar.

El sindicalista sostuvo que desde el gremio se apostó "a la paz social, porque queríamos tener un fin de año en paz, pero lamentablemente no logramos lo que queríamos, por lo que no acompañamos el anuncio".

Sánchez aclaró que al bono "lo rechazamos por insuficiente, no decimos que no lo vamos a recibir porque no podemos estar en el bolsillo de la gente que realmente lo está necesitando, pero creemos que merecíamos otro tratamiento porque ha sido muy difícil este año para los trabajadores".

