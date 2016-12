Video: la respuesta del diputado Negri que hizo enojar a los kirchneristas

LEY DE GANANCIAS

El jefe del interbloque Cambiemos apuntó a los legisladores del Frente para la Victoria, en medio de los repudios a la agresión de Mayra Mendoza.

El presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, apuntó a los kirchneristas de la Cámara de Diputados y respondió a las acusaciones del Frente para la Victoria (FpV), respecto de los incidentes registrados en Jujuy, en el marco del juicio a Milagro Sala.



El legislador oficialista dejó en claro que no hay diferencia de colores políticos para repudiar la violencia, sea legislador o no, con referencia a la agresión a la diputada K, Mayra Mendoza. “Nos solidarizamos y lo vamos a expresar en ese sentido”, afirmó en la sesión que trataba el nuevo proyecto de Ganancias.



Y prosiguió: “pero aquí hay que tener la vara pareja. Hubo un colega de la izquierda al que Gendarmería lo golpeó y casi nos echan por la ventana cuando pedimos el repudio (en el Congreso)”. “¡Ustedes recularon cuando amenazaron a la diputada (Gladys) González (Pro), recularon cuando se lo golpearon al ex diputado (Nicolás) Del Caño en la (autopista) Panamericana!", exclamó también.



“Aquí no hay dueños de los Derechos Humanos. Quiénes se creen que son. Los que votaron amnistía con (Italo) Luder vienen a hablar de Derechos Humanos. De dónde son campeones. ¿Quién tiene la vara más alta? ¿Ustedes con (César) Milani?”, levantó la voz Negri ante los gritos de los diputados kirchneristas.



“Ustedes no son dueños de la verdad: firmaron el pacto con Irán; ustedes que le pisaron la cabeza a los Qom durante cinco años en todo el país”, criticó.