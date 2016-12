Investigadores del Conicet protestaron por el recorte presupuestario

MEDIDAS

Científicos tucumanos marcharon en crisóstomo al 700.

Investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) protestaron hoy frente a Cristomo al 700 en rechazo al recorte presupuestario que realizó la Nación y que impedirá el ingreso a carrera al menos a 500 científicos argentinos.



"Sin ciencia no hay futuro" y "No al ajuste en la ciencia" son algunas de las consignas que reclaman los investigadores y ex becarios del organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a cargo de Lino Barañao.



Desde octubre de este año la comunidad científica tucumana le pide a diputados y senadores de la Provincia que expongan la preocupación sobre el Presupuesto 2017 y que transmitan la inquietud a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Nación.



La inquietud tiene que ver con el porcentaje que se le destina al Sistema de Ciencia y Tecnología: el 0,59% del gasto total (en 2016 fue de 0,71%). Según manifestaron, es el índice más bajo desde los '90.



