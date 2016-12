La previa de las Fiestas: ¿cuándo se ampliarán las áreas peatonales en el microcentro?

CIUDAD

En la Municipalidad están sorprendidos: aseguran que el flujo de gente que llegó al centro no es tan grande como el que esperaban.

Estás pensando en que tenés que hacer las compras para la Nochebuena y te preguntás si las calles del centro estarán cortadas, si conseguirás taxi para volver o dónde podrás dejar tu auto. Como anticipamos hace unos días, algunas cuadras del microcentro iban a ser cortadas y a otras se les iban a ampliar las veredas. Eso debía ocurrir ayer, pero todavía no sucedió ¿Qué ocurrió?

A principio de la semana, desde la Municipalidad capitalina aseguraron que iban a implementar a partir del 21 una serie de medidas para facilitar el desplazamiento de los peatones: ampliación de las veredas, cortes totales en algunas calles y permisos para estacionar en otras. Salvo el estacionamiento, el resto de las medidas aún no se implementó.



El subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, explicó que el operativo todavía no se concretó debido a que el movimiento de gente no fue tan grande como el que imaginaban al principio. “Hoy hay más personas caminando por el centro y, si continúa así o aumenta la cantidad, a la tarde haremos peatonal la calle San Martín y ampliaremos las veredas de Maipú”, explicó.

Personas hacen compras navideñas en el microcentro. Foto: Diego Aráoz.



Lo que sí se puede hacer ahora es estacionar en las cuadras de alrededor de la plaza Independencia. “Laprida primera cuadra, San Martín al 400, 25 de Mayo primera cuadra y 24 de Septiembre al 400 están disponibles para estacionar del lado derecho. Además se agregan las calles 9 de julio y 24 de Septiembre al 300”, comentó Romero.